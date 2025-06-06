Анонсы: Представлен Redmi Pad 2 с экраном 90 Гц и аккумулятором 9000 мАч

MForum.ru

Анонсы: Представлен Redmi Pad 2 с экраном 90 Гц и аккумулятором 9000 мАч

06.06.2025, MForum.ru

Линейка планшетов Xiaomi пополнилась моделью Redmi Pad 2.Как следует из названия, это преемник Redmi Pad, планшета начального уровня из 2022 года. Новинка получила улучшенный экран, другой чипсет и немного более емкий АКБ.

Анонсы: Представлен Redmi Pad 2 с экраном 90 Гц и аккумулятором 9000 мАч

Экран новинки представляет собой 11-дюймовую IPS-матрицу разрешением 2560 x 1600 пикселей с частотой обновления 90 Гц. Пиковая яркость – 600 нит, также поддерживается ввод с помощью стилуса через Redmi Smart Pen.

Другим важным изменением является чипсет. Хотя Pad 2 может похвастаться более новым Helio G100 Ultra, это по сути переработанный Helio G99, который использовался в модели предыдущего поколения. Таким образом, можно ожидать схожей производительности. Программное обеспечение – HyperOS 2 на базе Android 15.

Redmi Pad 2 доступен в комплектациях, как только с Wi-Fi, так и с поддержкой мобильных сетей. Обе версии выпускаются с 4/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Также есть слот для карт памяти microSD для карт памяти объемом до 2 ТБ.

Фоточасть – 5-мегапиксельная фронтальная и 8-мегапиксельная тыловая камеры. Емкость аккумулятора составляет 9000 мАч (на 1000 мАч больше, чем у Redmi Pad), он поддерживает зарядку 18 Вт через USB-C.

Redmi Pad 2 выпускается в цветах Graphite Gray, Mint Green и Lavender Purple. Стоимость комплектации только с Wi-Fi начинается от 169 фунтов стерлингов за версию 4/128 ГБ и доходит до 219 фунтов стерлингов за версию 8/256 ГБ. Стоимость версии с поддержкой 4G начинается от 219 фунтов стерлингов за конфигурацию 4/128 ГБ и доходит до 259 фунтов стерлингов за конфигурацию 8/256 ГБ.

Анонсы: Представлен Redmi Pad 2 с экраном 90 Гц и аккумулятором 9000 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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