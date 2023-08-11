Слухи: Стали известны спецификации Redmi Pad SE

11.08.2023, MForum.ru

Сообщается, что суббренд Xiaomi Redmi работает над новым планшетом, получившим название Redmi Pad SE. Листинг устройства на Kimovil показал несколько спецификаций и визуализаций устройства, а отчет Appuals раскрыл новые детали.

Согласно отчету, размеры Redmi Pad SE – 255,53 x 167,08 x 7,36 мм, а вес 478 граммов. Устройство будет поставляться с 11-дюймовой ЖК-панелью разрешением 1920 x 1200 пикселей (207 ppi), частотой обновления 90 Гц, максимальной яркостью 400 нит, контрастностью 1500:1 и 70% NTSC. цветовая гамма. Соотношение площади экрана и корпуса – 84%.

Внутри будет размещен чип Snapdragon 680, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Новинка будет работать под управлением Android 13 с оболочкой MIUI для Pad. За автономность будет отвечать батарея емкостью 8000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт через порт USB-C. Согласно отчету, планшет обеспечивает до 21 часа воспроизведения видео или 12 часов в режиме игр.

Фоточасть будет включать в себя 8 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры. За мультимедийные возможности отвечает система из 4-х динамиков с поддержкой Dolby Atmos. Дактилоскопический сенсор не предусмотрен, но есть поддержка Redmi Stylus for Pad.

Redmi Pad SE будет стоить 190 евро и появится в сером, зеленом и фиолетовом цветах. Информации о дате анонса пока не