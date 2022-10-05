Анонсы: Xiaomi Redmi Pad с четырьмя динамиками представлен официально

05.10.2022, MForum.ru

Компания Xiaomi анонсировала в Индии планшетный компьютер Redmi Pad. Новинка позиционируется как доступное решение для потребления различного контента.

Диагональ экрана Xiaomi Redmi Pad составляет 10,61 дюйма при разрешении 2000 x 1200 точек и частоте обновления 90 Гц. Основа «железа» - чипсет MediaTek Helio G99, который может быть дополнен 3/4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб. За автономность отвечает АКБ емкостью 8000 мАч, мощность быстрой зарядки – 18 Вт.

В мультимедийной части речь идет о двух камерах – 8 Мп тыловой с автофокусом и 8 Мп фронтальной с углом обзора 105 градусов. Также присутствуют 4 стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos.

Цены Xiaomi Redmi Pad составляют 13 999 / 17 999 / 19 999 индийских рупий за версии 3+64 / 4+128 / 6+128 Гб, соответственно.