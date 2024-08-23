Анонсы: POCO Pad 5G появился в Индии

23.08.2024, MForum.ru

POCO вышла на рынок планшетов в Индии. Первым предложением суббренда Xiaomi стал POCO Pad 5G, похожий на Redmi Pad Pro, который дебютировал в стране в начале этого месяца.

Дизайн POCO Pad 5G аналогичен Redmi Pad Pro. Планшет получил плоскую рамку с металлическим корпусом и два кольца камеры на двухцветной задней панели. Передняя часть устройства привлекает внимание минимальными рамками вокруг 12,1-дюймового экрана. Разрешение экрана 2,5K, частота обновления 120 Гц и пиковая яркость 600 нит. Кроме того, POCO Pad 5G совместим со стилусом и клавиатурой.

Для обеспечения качественного звука POCO Pad 5G оснащен четырьмя динамиками с Dolby Atmos, а также двумя микрофонами. Также в наличии две 8 Мп камеры, по одной на передней и задней панелях.

Основа аппаратной части POCO Pad 5G – чипсет Snapdragon 7s Gen 2, дополненный до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. ОС – Android 14 HyperOS из коробки. Также отметим, что устройство поставляется с функциями Xiaomi Interconnectivity, такими как просмотр приложений телефона на планшете, приложение для заметок между устройствами, синхронизация сети и т. д.

POCO Pad 5G оценен в 22 999 индийских рупий за базовый вариант 8 ГБ + 128 ГБ. Вариант 8 ГБ + 256 ГБ оценен в 24 999 рупий. Купить новинку можно в двух цветах – Pistachio Green и Cobalt Blue начиная с 27 августа. В качестве бонуса для покупателей, бренд предоставляет бесплатное годовое членство Times Prime и 6 месяцев MS Office 365. Владельцы карт SBI, HDFC и ICICI Bank могут воспользоваться скидкой 3000 рупий при покупке.