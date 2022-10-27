Анонсы: Xiaomi Redmi Pad появился в России

MForum.ru
27.10.2022,
В России начались продажи планшетного компьютера Xiaomi Redmi Pad. Для предзаказа новинка доступна уже сегодня, 27 октября, ее цена составит 22 990 рублей за версию с 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Начало продаж – 10 ноября, но цена составит 24 990 рублей.
Диагональ экрана Xiaomi Redmi Pad составляет 10,61 дюйма при разрешении 2000 x 1200 точек и частоте обновления 90 Гц. Основа «железа» - чипсет MediaTek Helio G99, который может быть дополнен 3/4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб. За автономность отвечает АКБ емкостью 8000 мАч, мощность быстрой зарядки – 18 Вт. В мультимедийной части речь идет о двух камерах – 8 Мп тыловой с автофокусом и 8 Мп фронтальной с углом обзора 105 градусов. Также присутствуют 4 стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos.
© Антон Печеровый,
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