Слухи: Раскрыты основные подробности о Redmi K Pad

MForum.ru
17.06.2025,
Xiaomi раскрыла дизайн Redmi K Pad, первого флагманского планшета в линейке Redmi. Официально подтверждено, что он будет основан на Dimensity 9400+, который также является наиболее вероятным чипом для планшетов Galaxy Tab 11.
Напомню, Redmi Pad Pro прошлого года использовал решение среднего класса Snapdragon 7s Gen 2. Также Redmi K Pad будет меньше 12,1-дюймового Pro. Новинка будет оснащена 8,8-дюймовым ЖК-дисплеем, что, по словам руководителя Xiaomi Лу Вайбинга, сделает его более портативным и удобным для использования одной рукой.
Согласно сообщению на Weibo, Redmi K Pad будет напрямую конкурировать с Apple iPad mini. Дисплей будет иметь такое высокое разрешение и частоту обновления, что Xiaomi, по-видимому, пришлось использовать две микросхемы драйвера дисплея. Однако Лу не вдается в подробности.
Согласно информации, что ранее появлялась в сети K Pad получит 8,8-дюймовый IPS LCD с разрешением «3K+» и частотой обновления 165 Гц. Он будет поддерживать зарядку 67 Вт, но емкость аккумулятор пока неизвестна. Текст рядом с камерой гласит «Gamma Antenna», но неясно, что это такое.
Предположительно, Redmi K Pad будет стоить 4000 юаней (560 долларов США) и будет выпущен вместе с телефоном Redmi K80 Ultra (на фото выше), который также работает на Dimensity 9400+.
© Антон Печеровый,
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