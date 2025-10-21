Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e

MForum.ru
21.10.2025,
Компания iQOO в Китае анонсировала планшет iQOO Pad 5e. Новинка нацелена в средний класс, предлагает высокую производительность и широкие возможности по приемлемой цене.
iQOO Pad 5e базируется на процессоре Snapdragon 8s 3-го поколения и оснащен 12,05-дюймовым ЖК-экраном разрешением 2,8 К с поддержкой адаптивной частоты обновления 144 Гц и частоты сенсорной дискретизации 240 Гц. Также в нем используется функция затемнения постоянным током.
iQOO Pad 5e можно приобрести в конфигурациях с 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ памяти UFS. В программной части новинка базируется на Android 15 с поддержкой OriginOS 5 для планшетов.
Для повышения производительности Pad5e поддерживает непрерывную связь с ноутбуком и инструменты WPS на уровне ПК. Он также оснащен большой трехмерной системой отвода тепла площадью 32 200 кв. мм для поддержания производительности при интенсивном использовании.
Для фотосъемки и видеозвонков предусмотрены 8-мегапиксельная тыловая камера и 5-мегапиксельная фронтальная камера.
Размеры iQOO Pad 5e составляют 266,43 x 192 x 6,62 мм, а вес - 584 грамма. Он оснащен четырьмя динамиками с поддержкой аудио USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и портом USB Type-C. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.
Цена iQOO Pad 5e составляет 1 999 юаней за версию 8 ГБ + 128 ГБ, 2 299 юаней за 8 ГБ + 256 ГБ, 2 599 юаней за 12 ГБ + 256 ГБ и 2 999 юаней за вариант 16 ГБ + 512 ГБ. В Китае новинка уже доступна, но информации о глобальном релизе пока нет.
© Антон Печеровый,
