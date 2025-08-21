Анонсы: Lava Play Ultra – первый игровой смартфон от Lava

MForum.ru
Компания Lava объявила о своем выходе в сегмент игровых смартфонов, куда нацелена модель Lava Play Ultra, оснащенная SoC Dimensity 7300, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ памяти UFS 3.1 с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карты microSD.
По словам Lava, Play Ultra работает под управлением "чистого Android 15" из коробки, в нем нет рекламы, вредоносных программ или нежелательных приложений.
В комплект поставки смартфона входят два года обновлений операционной системы и три года обновлений системы безопасности. И хотя Play Ultra не оснащен какими-либо необычными функциями, которые привыкли видеть на других игровых смартфонах, в нем присутствует специальный игровой ускоритель для улучшения игрового процесса.
Lava Play Ultra оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD + с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. В вырезе экрана размещена 13-мегапиксельной селфи-камера. Дактилоскопический сенсор также встроен в экран.
На задней панели Lava Play Ultra расположен "островок" камер, дизайн которого напоминает iQOO 12 и iQOO 13. Тыловая камера новинки состоит из двух сенсоров: основной камеры 64 Мп (Sony IMX682) и 5 Мп сенсора для макросъемки.
За автономность Lava Play Ultra отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт. Прочие спецификации Lava Play Ultra включают в себя 3,5-мм разъем для наушников, два стереодинамика и степень защиты IP64.
Lava Play Ultra поставляется в цветах Arctic Slate и Arctic Frost с двумя вариантами памяти - 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/128 ГБ по цене 14 999 индийских рупий (170 долларов США/150 евро) и 16 индийских рупий,499 ($190/€160), соответственно.
К Play Ultra также прилагается бесплатный сервис Lava@Home, и он будет продаваться в Индии эксклюзивно через Amazon.in начиная с 25 августа.
