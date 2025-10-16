Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro

16.10.2025, MForum.ru

Компания Honor официально представила новые модели Magic 8 и Magic 8 Pro в Китае. Относительно предшественников новинки получили несколько обновлений, в том числе новую кнопку искусственного интеллекта и процессор Snapdragon 8 Elite 5-го поколения.

Honor Magic 8 Pro оснащен тройной тыловой камерой с 200-мегапиксельным сенсором диагональю 1/1,4 дюйма и телеобъективом с диафрагмой f / 2.6. Поддерживается 3,7-кратный оптический зум и OIS. Основная камера разрешением 50 Мп представлена сенсором размером 1/1,3 дюйма с диафрагмой f/ 1.6 и OIS. Третьим модулем стал 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор с углом обзора 122 градуса.

На передней панели Honor Magic 8 Pro расположен 6,71-дюймовый OLED-дисплей LTPO с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1256 x 2808 пикселей и максимальной яркостью 6000 нит. В вырезе экрана – фронтальная камера 50 Мп и 3D-камера с функцией разблокировки по лицу. В экран встроен ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев.

В Китае Magic 8 Pro оснащен Si-C аккумулятором емкостью 7200 мАч, однако в европейской версии используется меньший по размеру элемент на 6270 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью до 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью до 80 Вт.

Honor Magic 8 Pro работает под управлением MagicOS 10 и предлагает несколько функций искусственного интеллекта и Yoyo agent. Кнопка с искусственным интеллектом настраивается и позволяет при длительном нажатии получить доступ к помощнику с искусственным интеллектом, а также выполнять другие действия.

Honor Magic 8 Pro соответствует классу защиты IP68/IP69/IP69K и доступен в цветах Sunrise Gold, Sky Cyan и Black. Его толщина составляет 8,4 мм, а вес - 213 г.

Honor Magic 8 также оснащен SoC Snapdragon 8 Elite 5-го поколения, но использует меньший по размеру 6,58-дюймовый OLED-дисплей LTPO с характеристиками аналогичными версии Pro. Сохранена и кнопка искусственного интеллекта и Yoyo assistant.

На задней панели Honor Magic 8 установлен 50-мегапиксельный сенсор диагональю 1/1,56 дюйма с технологией OIS, 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 64-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Для селфи на передней панели размещена 50-мегапиксельная камера, но без 3D-датчика для биометрии. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев сохранен.

Honor Magic 8 оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 80 Вт. Он также доступен в цветах Sunrise Gold, Sky Cyan и Black.

Оба телефона серии Magic 8 доступны для предварительного заказа в Китае, а первые продажи начнутся 23 октября. Honor Magic 8 с объемом памяти 12 ГБ/256 ГБ стоит от 4 499 юаней (630 долларов США). Вариант с 12 ГБ/512 ГБ оценен в 4799 долларов (670 долларов США), а модель с 16 ГБ/512 ГБ обойдется в 4999 долларов (700 долларов США). За топовый вариант Honor Magic8 с памятью 16 ГБ / 1 ТБ придется заплатить 5499 юаней (770 долларов).

Honor Magic 8 Pro с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя оценен в 5 699 юаней (800 долларов). Honor Magic 8 Pro также доступен в вариантах с 12 ГБ / 512 ГБ по цене 5999 юаней (840 долларов), с 16 ГБ /512 ГБ по цене 6199 юаней (870 долларов) и с 16 ГБ / 1 ТБ по цене 6699 юаней (940 долларов).

Компания Honor подтвердила, что серия Magic8 скоро появится на мировых рынках, но цены пока не озвучены.