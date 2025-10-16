Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro

MForum.ru
16.10.2025,
Компания Honor официально представила новые модели Magic 8 и Magic 8 Pro в Китае. Относительно предшественников новинки получили несколько обновлений, в том числе новую кнопку искусственного интеллекта и процессор Snapdragon 8 Elite 5-го поколения.
Honor Magic 8 Pro оснащен тройной тыловой камерой с 200-мегапиксельным сенсором диагональю 1/1,4 дюйма и телеобъективом с диафрагмой f / 2.6. Поддерживается 3,7-кратный оптический зум и OIS. Основная камера разрешением 50 Мп представлена сенсором размером 1/1,3 дюйма с диафрагмой f/ 1.6 и OIS. Третьим модулем стал 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор с углом обзора 122 градуса.
На передней панели Honor Magic 8 Pro расположен 6,71-дюймовый OLED-дисплей LTPO с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1256 x 2808 пикселей и максимальной яркостью 6000 нит. В вырезе экрана – фронтальная камера 50 Мп и 3D-камера с функцией разблокировки по лицу. В экран встроен ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев.
В Китае Magic 8 Pro оснащен Si-C аккумулятором емкостью 7200 мАч, однако в европейской версии используется меньший по размеру элемент на 6270 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью до 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью до 80 Вт.
Honor Magic 8 Pro работает под управлением MagicOS 10 и предлагает несколько функций искусственного интеллекта и Yoyo agent. Кнопка с искусственным интеллектом настраивается и позволяет при длительном нажатии получить доступ к помощнику с искусственным интеллектом, а также выполнять другие действия.
Honor Magic 8 Pro соответствует классу защиты IP68/IP69/IP69K и доступен в цветах Sunrise Gold, Sky Cyan и Black. Его толщина составляет 8,4 мм, а вес - 213 г.
Honor Magic 8 также оснащен SoC Snapdragon 8 Elite 5-го поколения, но использует меньший по размеру 6,58-дюймовый OLED-дисплей LTPO с характеристиками аналогичными версии Pro. Сохранена и кнопка искусственного интеллекта и Yoyo assistant.
На задней панели Honor Magic 8 установлен 50-мегапиксельный сенсор диагональю 1/1,56 дюйма с технологией OIS, 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 64-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Для селфи на передней панели размещена 50-мегапиксельная камера, но без 3D-датчика для биометрии. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев сохранен.
Honor Magic 8 оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 80 Вт. Он также доступен в цветах Sunrise Gold, Sky Cyan и Black.
Оба телефона серии Magic 8 доступны для предварительного заказа в Китае, а первые продажи начнутся 23 октября. Honor Magic 8 с объемом памяти 12 ГБ/256 ГБ стоит от 4 499 юаней (630 долларов США). Вариант с 12 ГБ/512 ГБ оценен в 4799 долларов (670 долларов США), а модель с 16 ГБ/512 ГБ обойдется в 4999 долларов (700 долларов США). За топовый вариант Honor Magic8 с памятью 16 ГБ / 1 ТБ придется заплатить 5499 юаней (770 долларов).
Honor Magic 8 Pro с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя оценен в 5 699 юаней (800 долларов). Honor Magic 8 Pro также доступен в вариантах с 12 ГБ / 512 ГБ по цене 5999 юаней (840 долларов), с 16 ГБ /512 ГБ по цене 6199 юаней (870 долларов) и с 16 ГБ / 1 ТБ по цене 6699 юаней (940 долларов).
Компания Honor подтвердила, что серия Magic8 скоро появится на мировых рынках, но цены пока не озвучены.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
14.10. [Новинки] Анонсы: Характеристики Honor Magic 8 Pro раскрыты до анонса / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 8, Magic 8 Pro и MagicPad 3 Pro / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic V Flip 2 представлен официально / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 10 000 мАч / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Honor 400 Smart с АКБ 6500 мАч появился в Европе / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 5 – флагманские наушники с 11 мм динамиками и Hi-Fi версией / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad 5e представлен официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X300 и X300 Pro с 200 Мп камерами представлены официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Характеристики Honor Magic 8 Pro раскрыты до анонса / MForum.ru
14.10. [Новинки] Слухи: Nothing работает над Phone (3a) Lite / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Suunto Vertical 2 – смарт-часы для активного отдыха / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный Samsung W26 представлен в Китае / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Электронная книга Onyx Boox P6 Pro с функционалом смартфона представлена официально / MForum.ru
10.10. [Новинки] Слухи: Тонкий смартфон Motorola Edge 70 представят 5 ноября / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: HMD Touch 4G – устройство на ОС RTOS Touch / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Moto G06 Power с дисплеем 120 Гц появился в Индии / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e с 200 Мп камерой появился в Индии / MForum.ru
08.10. [Новинки] Компоненты: Samsung ISOCELL HP5 – новый 200 Мп сенсор для смартфонов / MForum.ru
07.10. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах OnePlus 15 и Realme GT 8 Pro / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: HMD представит «первый в Индии гибридный телефон» / MForum.ru