Анонсы: Honor 400 Smart с АКБ 6500 мАч появился в Европе

08.08.2025, MForum.ru

C появлением в Европе Honor 400 Smart модельный ряд смартфонов Honor среднего класса для европейского рынка расширился. Новинка дополняет четырёхсотую серию, где уже представлены модели 400, 400 Pro и 400 Lite. Первым рынком для Honor 400 Smart стала Испания.

Honor 400 Smart оснащен 6,77-дюймовым ЖК-экраном разрешением 720x1610 пикселей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 700 нит, SoC Snapdragon 6s Gen 3, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти для хранения данных.

На задней панели Honor 400 Smart установлена основная камера разрешением 50 Мп с диафрагмой f/1.8. Ее дополняет 2 Мп датчик глубины сцены. Для сэлфи предназначена 5 Мп фронтальная камера. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 35 Вт.

Honor 400 Smart работает под управлением Android 15 с оболочкой Honor Magic UI 9.0. Бренд обещает, что обновления безопасности будут выходить в течение пяти лет. Размеры Honor 400 Smart 5G – 166,89 x 76,8 x 8,39 мм, а вес – 189 г.