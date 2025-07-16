Анонсы: Игровой планшет Honor Pad GT2 Pro представлен официально

16.07.2025, MForum.ru

В прошлом году Honor представила Pad GT Pro, игровой планшет с OLED-дисплеем диагональю 12,3 дюйма с частотой 144 Гц, чипом Snapdragon 8s Gen 3 и аккумулятором емкостью 10 050 мАч. Теперь компания представила продолжение, которое появится в продаже уже этом месяце.

Honor Pad GT2 Pro повышает частоту обновления экрана до 165 Гц и действительно может использовать ее в полной мере, поскольку обещает запустить CrossFire: Gunfight King с fps 165 кадров в секунду. Разрешение экрана указано как “3K”, точных цифр нет (разрешение, скорее всего, такое же, как в оригинале, - 3000 x 1920 пикселей).

Новая модель обладает большими возможностями благодаря Snapdragon 8 Gen 3 – на этот раз без “s”. Pad GT2 Pro может быть оснащен 8/12/16 ГБ оперативной памяти и 128/256/512 ГБ памяти для хранения данных. Кроме того, Honor Pad GT2 Pro может похвастаться улучшенным охлаждением за счет использования графена.

Емкость аккумулятора теперь составляет 10 100 мАч, о скорости зарядки пока ничего не известно (в оригинале было 66 Вт). Толщина новой модели составляет 5,8 мм, а вес - 580 г, что делает ее немного тяжелее, чем ее предшественница (555 г). Также, аналогично предшественнице, Pad GT2 Pro обещает захватывающий звук благодаря 8 усиленным динамикам IMAX и тактильной обратной связи.

Honor Pad GT2 Pro поступит в продажу в Китае 28 июля (в понедельник, через две недели). Но предзаказ уже открыт. Планшет представлен в двух цветха: Ice Crystal White или Phantom Grey. Для предзакза цены стартуют от 2125 юаней за вариант 8/128 Гб и достигают 2889 юаней за вариант 16/512 Гб.