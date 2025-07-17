Анонсы: Honor X70 представлен официально

MForum.ru
17.07.2025,
Бренд Honor официально представил смартфон X70, в котором установлен впечатляющий кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8300 мАч. Мощность быстрой зарядки – 80 Вт, а версия на 512 Гб получила еще и беспроводную зарядку мощностью 80 Вт.
На передней панели Honor X70 расположен 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 1200x2640 пикселей с частотой обновления 120 Гц с максимальной яркостью 6000 нит. Основа аппаратной платформы чипсет Snapdragon 6 Gen 4, программная часть базируется на ОС Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0.
На задней панели установлена единственная широкоугольная камера разрешением 50 Мп f/1.9 с поддержкой PDAF и OIS. В вырезе экрана - селфи-камера разрешением 8 МП и апертурой объектива f/2.0.
Honor X70 хорошо защищен от пыли и воды по стандартам IP66, IP68 и IP69 и выдерживает падение с высоты 2,5 метра. Дисплей из закаленного стекла размещен на двухкомпонентном демпфирующем слое, который затем устанавливается на амортизирующую раму.
Honor также заверяет, что X70 выдерживает воздействие воды при температуре до 85 ℃, 4-часовое непрерывное распыление соли и водонепроницаемость до 6 метров. Дисплеем можно пользоваться в сильный дождь и в перчатках, а также вы можете вызвать помощника YoYo AI для удаления пыли и воды с телефона.
Honor X70 уже доступен для предварительного заказа и поступит в продажу 18 июля. Новинка поставляется в четырех цветах: Phantom Night Black, Bamboo Green, Cinnabar Red и Moon Shadow White, а также в четырех конфигурациях памяти: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Цены составляют 1399, 1599, 1799 и 1999 юаней, соответственно.
© Антон Печеровый,
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