Анонсы: Honor Pad X7 с Android 15 представлен официально

25.07.2025, MForum.ru

Компания Honor без громких объявлений выпустила новый планшет Pad X7, который не следует путать с планшетом X7, официально представленным в мае 2021 года.

Honor Pad X7 оснащен 8,7-дюймовым ЖК-экраном разрешением 1340x800 пикселей с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 625 нит.

Основа аппаратной части – процессор Snapdragon 680, который дополняют до 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ расширяемого хранилища. Программная составляющая базируется на Android 15.

Фоточасть состоит из 8 Мп тыловой камеры и 5-мегапиксельной фронтальной. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7020 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт и обратной зарядки.

На официальных фото представлен только один цвет – серый. Габариты составляют 211,8 x 124,8 x 7,99 мм, а вес - 365 г. Компания Honor заявляет, что устройство прошло 42 "строгих испытания на надежность, что гарантирует его надежность и безотказность". К ним относятся сокрушительные удары, неожиданные падения, экстремальные условия эксплуатации, а также испытание на удар стальным шаром, испытание на прочность при нажатии на сенсорный экран и испытание на деформацию.

Honor Pad X7 с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти для хранения данных уже можно купить в Саудовской Аравии в интернет-магазине Honor по цене 349 саудовских риалов, что по текущему обменному курсу составляет примерно 93 доллара или 79 евро. Однако, судя по всему, это предложение ограничено по времени и истекает чуть более чем через неделю, после чего цена поднимется до 449 саудовских риалов (119 долларов, 101 евро).