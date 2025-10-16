Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально

MForum.ru
Еще одной новинкой от Honor стали часы Honor Watch 5 Pro оснащенные круглым AMOLED-экраном диагональю 1,5 дюйма и разрешением 466x466 пикселей, размещённом в корпусе размером 46,3 x 46,3 x 11,3 мм.
За автономность Honor Watch 5 Pro отвечает аккумулятор емкостью 515 мАч с магнитной беспроводной зарядкой. Новинка работает под управлением фирменной платформы MagicOS. Вес без ремешка составляет 51,1 г, а с ним - 77,9 г.
Honor Watch 5 Pro поддерживают eSIM (включая звонки), Bluetooth 5.2, двухдиапазонный GPS / ГЛОНАСС / Galileo / BeiDou / QZSS, а максимальное время автономной работы составляет 15 дней в режиме только Bluetooth или 3 дня в автономном режиме работы eSIM.
Как и следовало ожидать, в часы Honor Watch 5 Pro встроено множество датчиков: акселерометр, гироскоп, пульсометр, датчик внешней освещенности, барометрический датчик давления, датчик ЭКГ и геомагнитный датчик.
Часы оснащены 64 МБ оперативной памяти и 8 ГБ накопителя для хранения данных, а также имеют класс защиты от пыли и воды 5ATM, IP68, IP69 и IP69K. Версия eSIM стоит 1699 юаней (238 долларов), цена на модель, поддерживающую только Bluetooth, пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
