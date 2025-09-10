Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально

10.09.2025, MForum.ru

В Apple Watch SE 3 появилось несколько ключевых обновлений, таких как постоянно работающий дисплей (AOD), прошлогодний чип Apple S10 и дополнительная сотовая связь 5G. Они имеют размеры 40 мм и 44 мм, а благодаря обновленному чипу теперь поддерживают жесты двойного нажатия и движения запястьем.

Apple Watch SE 3 также оснащены постоянно включенным дисплеем (AOD) и быстрой зарядкой, которая в 2 раза быстрее, чем у предшественника. Apple утверждает, что при 15-минутной зарядке часы могут работать в течение 8 часов. Что касается отслеживания состояния здоровья, то в Watch SE 3 появилась новая функция оценки сна, а также круглосуточные показатели частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом.

Apple Watch SE 3 представлены в цветах Starlight и Midnight. Цена в США начинается от 249 долларов, предварительные заказы уже открыты, а поставки запланированы на 19 сентября.

Apple Watch Ultra 3 будут оснащены OLED-дисплеем LTPO 3.0, который стал ярче и имеет более тонкие рамки по сравнению с предыдущими моделями. В нем предусмотрена дополнительная сотовая связь 5G, а также обновленная спутниковая связь для экстренного вызова SOS через спутник, отправки сообщений и обмена информацией о местоположении с помощью функции Find My.

Apple представила новое уведомление о гипертонии вместе с новой функцией оценки сна. Другим важным дополнением является обновленный срок службы батареи, который теперь составляет 42 часа, что является максимальным показателем для Apple Watch на сегодняшний день.

Apple Watch Ultra 3 выпускаются в черном цвете и цвете натурального титана. Цена начинается от 799 долларов, поставки запланированы на 19 сентября.