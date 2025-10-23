Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально

23.10.2025, MForum.ru

Бренд Nubia анонсировал Nubia Z80 Ultra, получивший ряд улучшений по сравнению со своим предшественником, включая Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор Si /C емкостью 7200 мАч с проводной и беспроводной зарядкой мощностью 90 Вт и необычную камеру с классическим фокусным расстоянием. Ожидается, что устройство выйдет на глобальный рынок 6 ноября.

Nubia Z80 Ultra оснащен 6.85-дюймовым экраном BOE X10 AMOLED разрешением 1.5K с частотой обновления 144 Гц. Как и в предыдущих моделях, фронтальная камера расположена под дисплеем. Разрешение фронтальной камеры Nubia Z80 Ultra – 16 Мп.

В Nubia Z80 Ultra применена новая 35-миллиметровая камера, использующая специальный 1/1,3-дюймовый сенсор Omnivision 990. К ней присоединяется 64-мегапиксельный 1/2-дюймовый сенсор с перископной оптикой, обеспечивающий 3-кратное оптическое увеличение. Третий сенсор – сверхширокоугольный сенсором диагональю 1/1,55 дюйма и эквивалентным расстоянием 18 мм.

Кроме того, новые фильтры для фотосъемки с искусственным интеллектом позволяют создавать цветовые профили "на лету", но также можно настроить цветовые профили вручную. Nubia также предлагает дополнительный комплект для фотосъемки за 669 юаней (95 долларов), придающий устройству винтажный вид. В комплект входит Т-образное крепление для внешних объективов и холодный башмак для микрофонов, заливающих ламп и других аксессуаров.

Основой аппарата стал топовый чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 Тб встроенной памяти UFS 4.1. Для охлаждения используется композитная жидкометаллическая система охлаждения, как в игровых телефонах Red Magic, а также радиатор 3D Ice Steel VC.

Nubia Z80 Ultra выпускается в белом Light White и черном Phantom Black, а также в коллекционном издании "Звездное небо" (Starry Sky), вдохновленном Винсентом ван Гогом. Цена начинается с 4 999 юаней (701 доллар) за комплектацию 12/512 ГБ и повышается до 5 999 юаней (842 доллара) за коллекционное издание Starry Sky.