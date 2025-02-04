Слухи: Nubia V70 Max анонсируют 15 февраля, характеристики уже известны

04.02.2025, MForum.ru

Суббренд ZTE nubia представит смартфон V70 Max на Филиппинах 15 февраля. Уже началась рекламная кампания устройства. Также оно было представлено онлайн-ритейлерами Shopee и Lazada, что позволило узнать основные характеристики.

Nubia V70 Max оснастят 6,9-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ с частотой обновления 120 Гц, чипсетом Unisoc T606, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки 22,5 Вт. ОС – Android 15 с оболочкой MyOS 15 от ZTE поверх него.

Фоточасть Nubia V70 Max будет включать в себя 50-мегапиксельную основную камеру с 2-мегапиксельным дополнительным сенсором (назначение не уточняется) и 8-мегапиксельную селфи-камеру. Также на фото видны вырез дисплея и очень большая нижняя рамка. Дактилоскопический сенсор встроен в кнопку питания. V70 Max будет доступен в сером, розовом и зеленом цветах.