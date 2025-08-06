Слухи: Раскрыты подробности о спецификациях Nubia Z80 Ultra

06.08.2025, MForum.ru

Возможно, Nubia готовится к выпуску своего следующего ультратонкого телефона - Z80 Ultra. Новая утечка предполагает, что устройство будет оснащено передовым оборудованием, включая чип Qualcomm нового поколения, улучшенную селфи-камеру под дисплеем и емкую батарею.

Nubia Z70 Ultra

По данным надежного источника Digital Chat Station, опубликованным им в социальной сети Weibo, Z80 Ultra получит улучшенную фронтальную камеру под дисплеем. Таким образом, ZTE продолжает развивать эту технологию, позволяющую получить экран без вырезов.

Nubia Z80 Ultra может стать одним из первых телефонов, оснащенных новым процессором Snapdragon 8 Elite 2 от Qualcomm, который будет анонсирован в сентябре 2025 года. Первые утечки в тестах указывают на заметный скачок производительности: сообщается, что чип набрал 3,8 миллиона баллов в AnTuTu, что более чем на 50% выше, чем у Z70 Ultra, который набрал около 2,5 миллионов.

Тыловая камера, как минимум, будет включать в себя два 50-мегапиксельных сенсора: основную камеру и перископический телеобъектив. Однако информатор не сообщил никаких подробностей об остальных сенсорах.

Nubia Z80 Ultra будет оснащен значительно большей батареей: более 7100 мАч по сравнению с 6150 мАч у его предшественника. Сообщается, что это одноэлементный кремний-углеродный блок, который «может обеспечить многодневное время автономной работы даже при интенсивном использовании», что делает новинку привлекательной как для геймеров, так и для пользователей, которым важно всегда быть на связи.

Информация об оперативной памяти и накопителе пока не разглашается. Ожидается, что Z80 Ultra унаследует ключевые элементы дизайна от своего предшественника, такие как корпус со степенью защиты IP68 /IP69 и AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления 144 Гц.

Nubia пока официально не подтвердила ни одну из этих деталей, но если бренд будет следовать своему обычному графику, Z80 Ultra может появиться на рынке в ноябре 2025 года. Благодаря сочетанию передовых технических характеристик и уникальных конструктивных особенностей, таких как невидимая камера для селфи, Z80 Ultra может стать одним из самых ярких флагманов, завершающих год.