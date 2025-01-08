Анонсы: Представлен Nubia Music 2 с 95 дБ динамиками, Unisoc T7200 и 50 Мп камерой

08.01.2025, MForum.ru

ZTE выпустила преемника Nubia Music. Смартфон Nubia Music 2 похож на своего предшественника, с явным акцентом на воспроизведение мультимедиа и несколькими незначительными обновлениями.

Главная достопримечательность — 2.1-канальная аудиосистема, состоящая из трех полнодиапазонных динамиков. Настройка DTS:X Ultra рассчитана на максимальную громкость 95 дБ и поддерживает пространственный звук. Обновление этого года — добавленные светодиодные полосы, пульсирующие в такт музыке.

Прошлогодний Nubia Music имел замечательную особенность — два 3,5-мм разъема для наушников, расположенных рядом друг с другом на верхней стороне телефона. Однако Music 2 поставляется только с одним разъемом для наушников.

Nubia Music 2 оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 120 Гц. Основа аппаратной платформы чипсет Unisoc T7200 (может показаться, что речь идет о новом чипе, но это всего лишь ребрендинг Unisoc T606), дополненный 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. На задней панели размещена 50-мегапиксельная основная камера. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью лишь 10 Вт.

Nubia Music 2 поставляется в цветах Melody Wave и Pop Art, цена в Малайзии 389 ринггитов (87 долларов США). Новинку уже можно пробрести в официальных магазинах ZTE Shopee и Lazada.