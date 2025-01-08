Анонсы: Представлен Nubia Music 2 с 95 дБ динамиками, Unisoc T7200 и 50 Мп камерой

MForum.ru
08.01.2025,
ZTE выпустила преемника Nubia Music. Смартфон Nubia Music 2 похож на своего предшественника, с явным акцентом на воспроизведение мультимедиа и несколькими незначительными обновлениями.
Главная достопримечательность — 2.1-канальная аудиосистема, состоящая из трех полнодиапазонных динамиков. Настройка DTS:X Ultra рассчитана на максимальную громкость 95 дБ и поддерживает пространственный звук. Обновление этого года — добавленные светодиодные полосы, пульсирующие в такт музыке.
Прошлогодний Nubia Music имел замечательную особенность — два 3,5-мм разъема для наушников, расположенных рядом друг с другом на верхней стороне телефона. Однако Music 2 поставляется только с одним разъемом для наушников.
Nubia Music 2 оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 120 Гц. Основа аппаратной платформы чипсет Unisoc T7200 (может показаться, что речь идет о новом чипе, но это всего лишь ребрендинг Unisoc T606), дополненный 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. На задней панели размещена 50-мегапиксельная основная камера. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью лишь 10 Вт.
Nubia Music 2 поставляется в цветах Melody Wave и Pop Art, цена в Малайзии 389 ринггитов (87 долларов США). Новинку уже можно пробрести в официальных магазинах ZTE Shopee и Lazada.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
22.11. [Новинки] Анонсы: Nubia Z70 Ultra дебютирвал с SD 8 Elite и 35-миллиметровой основной камерой с переменной апертурой / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Nubia Z70 Ultra с впечатляющей камерой представят 21 ноября / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Бюджетный ZTE Blade A75 5G с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Nubia Z60S Pro с улучшенной камерой представлен официально / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S25 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экране и чипсете Redmi K80 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Tab (2025) получил Snapdragon 8 Gen 3 и цену в $500 / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Nubia Music 2 с 95 дБ динамиками, Unisoc T7200 и 50 Мп камерой / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: itel A80 – стильный смартфон с 50 Мп камерой за 7000 рупий / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Redmi 14C 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo7 SE получит Dimensity 8400 Max и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: Poco X7 оснащен AMOLED-дисплеем и защитой от влаги по классу IP67 / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 70X со спутниковым подключением и батареей емкостью 6100 мАч / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: iQOO Z9 Turbo Endurance Edition получил кремниево-углеродный АКБ 6400 мАч / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: HMD Key на базе Android 14 Go представлен официально / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus представила Ace 5 на базе Snapdragon 8 Gen 3 и поддержкой зарядки 80 Вт / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus представила OnePlus Ace 5 Pro на базе Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Buds Ace 2 представлены официально / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камерах Vivo X200 Ultra / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A5 Pro с Dimensity 7300 SoC, рейтингом IP69 и аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y29 5G – смартфон начального уровня для 5G-сетей / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic7 RSR Porsche Design представлен официально / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Ulefone Armor X31 Pro с экраном 120 Гц, камерой ночного видения и аккумулятором емкостью 6050 мА•ч / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor GT со Snapdragon 8 Gen 3, IMX906 и зарядкой мощностью 100 Вт / MForum.ru