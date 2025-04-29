Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3''

29.04.2025, MForum.ru

В конце прошлого года ZTE выпустила Nubia Z70 Ultra, камерофон на базе Snapdragon 8 Elite. Теперь компания подготовила обновление c индексом «S», получившее больший датчик изображения в 35-миллиметровой основной камере и более емкий аккумулятор.

Nubia Z70S Ultra оснащен с 50-мегапиксельным 1/1,3-дюймовым сенсором OmniVision Light Fusion 900. Для сравнения у оригинального Z70 Ultra был меньший 1/1,56-дюймовый датчик (Sony IMX906). Новая камера меняет объектив на фиксированный f/1,7 35 мм вместо переменного объектива предыдущей модели (f/1,6-f/4,0).

70-миллиметровая телефотокамера оснащена 64-мегапиксельным сенсором 1/2'' с объективом f/2.48 с поддержкой OIS. Третья камера, сверхширокоугольный модуль 122° 50 МП, оснащена объективом 13 мм f/2.0 с автофокусом, что позволяет делать макроснимки с расстояния всего 2,5 см/1 дюйм.

Также предусмотрена специальная клавиша спуска затвора. С ее помощью можно запустить камеру с заблокированного телефона (долго нажимая клавишу спуска затвора), что позволяет делать фото, не касаясь дисплея.

Другое улучшение в nubia Z70S Ultra —батарея 6600 мАч, по сравнению с 6150 мАч у оригинальной модели. Телефон по-прежнему поддерживает только проводную зарядку мощностью 80 Вт. Размеры и вес остались прежними — 164,3 x 77,1 x 8,6 мм и 228 г.

Экран Nubia Z70S Ultra представляет собой 6,85-дюймовую OLED-матрицу, со спрятанной под экран сэлфи-камерой. Экран поддерживает частоту обновления 144 Гц, его разрешение 1216 x 2688 пикселей. Это 10-битная панель BOE Q9+ со 100% покрытием DCI-P3 и высокочастотным ШИМ-затемнением 2592 Гц. Одно относительно небольшое изменение в этом поколении —защита Gorilla Glass 7i, заменяющая стекло Longxi 2-го поколения оригинала.

Аппаратная часть Nubia Z70S Ultra базируется на Snapdragon 8 Elite с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 объемом 1 ТБ. Также есть и специальная версия с 24 ГБ оперативной памяти.

Заднее стекло использует нанотекстурирование для создания рисунка «телячья кожа». Телефон получил рейтинг IP68 (погружение на глубину до 1,5 м в течение 30 минут) и IP69 (вода до 90°).

Nubia Z70S Ultra доступен на ZTEMall.com в цветах Twilight и Melting Gold (последний доступен только в 256 ГБ и 512 ГБ). Базовая модель 12/256 ГБ начинается от 4600 юаней (630 долл. США/555 евро/53 500 рупий), предтоповый 16 Гб /1 Тб оценен в 5600 юаней. Специальная версия 24 Гб/1 Тб оценена в 6300 юаней. Начало продаж – 13 мая.