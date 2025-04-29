Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3''

MForum.ru

Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3''

29.04.2025, MForum.ru

В конце прошлого года ZTE выпустила Nubia Z70 Ultra, камерофон на базе Snapdragon 8 Elite. Теперь компания подготовила обновление c индексом «S», получившее больший датчик изображения в 35-миллиметровой основной камере и более емкий аккумулятор.

Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3''

Nubia Z70S Ultra оснащен с 50-мегапиксельным 1/1,3-дюймовым сенсором OmniVision Light Fusion 900. Для сравнения у оригинального Z70 Ultra был меньший 1/1,56-дюймовый датчик (Sony IMX906). Новая камера меняет объектив на фиксированный f/1,7 35 мм вместо переменного объектива предыдущей модели (f/1,6-f/4,0).

Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3''

70-миллиметровая телефотокамера оснащена 64-мегапиксельным сенсором 1/2'' с объективом f/2.48 с поддержкой OIS. Третья камера, сверхширокоугольный модуль 122° 50 МП, оснащена объективом 13 мм f/2.0 с автофокусом, что позволяет делать макроснимки с расстояния всего 2,5 см/1 дюйм.

Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3''

Также предусмотрена специальная клавиша спуска затвора. С ее помощью можно запустить камеру с заблокированного телефона (долго нажимая клавишу спуска затвора), что позволяет делать фото, не касаясь дисплея.

Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3''

Другое улучшение в nubia Z70S Ultra —батарея 6600 мАч, по сравнению с 6150 мАч у оригинальной модели. Телефон по-прежнему поддерживает только проводную зарядку мощностью 80 Вт. Размеры и вес остались прежними — 164,3 x 77,1 x 8,6 мм и 228 г.

Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3''

Экран Nubia Z70S Ultra представляет собой 6,85-дюймовую OLED-матрицу, со спрятанной под экран сэлфи-камерой. Экран поддерживает частоту обновления 144 Гц, его разрешение 1216 x 2688 пикселей. Это 10-битная панель BOE Q9+ со 100% покрытием DCI-P3 и высокочастотным ШИМ-затемнением 2592 Гц. Одно относительно небольшое изменение в этом поколении —защита Gorilla Glass 7i, заменяющая стекло Longxi 2-го поколения оригинала.

Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3''

Аппаратная часть Nubia Z70S Ultra базируется на Snapdragon 8 Elite с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 объемом 1 ТБ. Также есть и специальная версия с 24 ГБ оперативной памяти.

Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3''

Заднее стекло использует нанотекстурирование для создания рисунка «телячья кожа». Телефон получил рейтинг IP68 (погружение на глубину до 1,5 м в течение 30 минут) и IP69 (вода до 90°).

Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3''

Nubia Z70S Ultra доступен на ZTEMall.com в цветах Twilight и Melting Gold (последний доступен только в 256 ГБ и 512 ГБ). Базовая модель 12/256 ГБ начинается от 4600 юаней (630 долл. США/555 евро/53 500 рупий), предтоповый 16 Гб /1 Тб оценен в 5600 юаней. Специальная версия 24 Гб/1 Тб оценена в 6300 юаней. Начало продаж – 13 мая.

Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3''

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

04.02. [Новинки] Слухи: Nubia V70 Max анонсируют 15 февраля, характеристики уже известны / MForum.ru

16.01. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Nubia Flip 2 с 6,9-дюймовым дисплеем появился в Японии / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Nubia Music 2 с 95 дБ динамиками, Unisoc T7200 и 50 Мп камерой / MForum.ru

22.11. [Новинки] Анонсы: Nubia Z70 Ultra дебютирвал с SD 8 Elite и 35-миллиметровой основной камерой с переменной апертурой / MForum.ru

20.11. [Новинки] Слухи: Nubia Z70 Ultra с впечатляющей камерой представят 21 ноября / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

29.04. [Новинки] Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3'' / MForum.ru

28.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 14T с Dimensity 6300 и аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru

25.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13T дебютирует с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, Snapdragon Elite и АКБ 6260 мАч / MForum.ru

24.04. [Новинки] Анонсы: Honor Band 10 представлен официально / MForum.ru

24.04. [Новинки] Анонсы: Планшет Honor Pad GT представлен официально / MForum.ru

24.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor GT Pro с разогнанным Snapdragon 8 Elite и АКБ 7200 мАч / MForum.ru

23.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 80 с большой батареей и приятной ценой / MForum.ru

23.04. [Новинки] Анонсы: Oppo K12s представлен в Китае / MForum.ru

22.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представлен официально / MForum.ru

22.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K13 с экраном AMOLED 120 Гц и АКБ 7000 мАч / MForum.ru

21.04. [Новинки] Слухи: OnePlus 13T оснастят АКБ 6260 мАч и обходной зарядкой / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представят 22 апреля / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M56 представлен официально / MForum.ru

17.04. [Новинки] Слухи: Realme GT 8 Pro на базе Snapdragon 8 Elite 2 представят в октябре/ноябре / MForum.ru

17.04. [Новинки] Слухи: OnePlus 13s может появиться в Индии в июне / MForum.ru

16.04. [Новинки] Анонсы: Redmi A5 – новое поколение сверхбюджетных смартфонов / MForum.ru

16.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Edge 60 Stylus с встроенным стилусом и рейтингом IP68 / MForum.ru

15.04. [Новинки] Cлухи: Oppo K13 получит новый чип Qualcomm и емкую АКБ / MForum.ru

15.04. [Новинки] Компоненты: OmniVision OV50X – сенсор камеры «кинематографического уровня» / MForum.ru

14.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Watch X2 Mini и Enco Free4 представлены официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: