Слухи: Nubia Z70 Ultra с впечатляющей камерой представят 21 ноября

20.11.2024, MForum.ru

Nubia готовится представить свой новейший флагманский смартфон Z70 Ultra всего через два дня. Компания тизерит ключевые особенности устройства, в частности, впечатляющие возможности камеры.

Согласно последнему тизеру, Nubia Z70 Ultra будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с изменяемой диафрагмой объектива, варьирующейся от f/1.59 до f/4.0. Эта инновационная функция обеспечит большую гибкость в различных условиях освещения.

Кроме того, смартфон получит 64-мегапиксельный телеобъектив с более широкой диафрагмой f/2.48, что позволит улучшить работу при слабом освещении и возможности более близкой фокусировки. Сверхширокоугольная камера также модернизирована, предлагая поле зрения 122 градуса и минимальное расстояние фокусировки 2,5 см.

Для дополнительного удобства Nubia Z70 Ultra оснащен физической кнопкой камеры, вдохновленной серией Xperia 1, для тактильного и простого способа делать фотографии, не полагаясь исключительно на программное обеспечение.

Согласно предыдущим утечкам и тизерам, в основе Nubia Z70 Ultra будет лежать процессор Snapdragon 8 Elite в паре с 16 ГБ оперативной памяти. В программной части речь идет об Android 15 с новейшими функциями программного обеспечения и обновлениями безопасности. Недавно Nubia Z70 Ultra был замечен на Geekbench, набрав 3203 балла в одноядерном и 10260 баллов в многоядерном режиме.

На передней панели Nubia Z70 Ultra разместится 6,85-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц для плавного изображения и отзывчивого сенсорного управления. Дисплей поддерживает пиковую яркость 2000 нит, обеспечивая хорошую видимость в ярких условиях. Фронтальная камера спрятана под экран.

Помимо спецификаций, бренд подтвердил, что выпустит культовую версию устройства Starry Night, вдохновленную шедевром Винсента Ван Гога. Более подробная информация будет раскрыта 21 ноября, во время анонса смартфона.