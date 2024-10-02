Анонсы: Бюджетный ZTE Blade A75 5G с 50 Мп камерой представлен официально

02.10.2024, MForum.ru

В начале этого года ZTE представила Nubia Focus, доступный камерофон с основным датчиком 108 МП и возможностью подключения 5G благодаря чипсету Unisoc T760. Теперь компания выпустила более доступный вариант этого устройства – ZTE Blade A75 5G.

Главное отличие – переход на 50 Мп сенсор для основной камеры. Вспомогательный сенсор прежний – 2 Мп датчик глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры выросло с 5 Мп до 8 Мп. Также нельзя не отметить дизайн островка камер в стиле флагманских смартфонов бренда.

Остальные характеристики близки к оригинальной модели. ZTE Blade A75 5G оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ c частотой обновления 120 Гц. Задняя часть выполнена из стекла и представлена в двух цветах: Mint Green и Diamond Black. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце.

ZTE Blade A75 5G основан на чипсете Unisoc T760. Это 6-нм чип с четырьмя ядрами Cortex-A76 (одно из которых работает на частоте 2,2 ГГц), четырьмя ядрами A55 и графическим процессором Mali-G57. Объем ОЗУ – 4 Гб (плюс 4 Гб виртуальной памяти), встроенная память – 128 Гб, причем относительно быстрого хранилища UFS 3.1.ОС – Android 13 из коробки, приче нет никаких упоминаний о том, сколько обновлений ожидать. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью до 18 Вт.

ZTE Blade A75 5G уже доступен в некоторых регионах. На Филиппинах за него просят порядка 100 долларов США. В Болгарии цена заметно выше – 175 евро, но вместе с телефоном покупатели получают TWS-наушники.