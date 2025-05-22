Анонсы: Представлен Infinix GT 30 Pro с Dimensity 8350 Ultimate, экраном 144 Гц и триггерами GT

22.05.2025, MForum.ru

Infinix представила GT 30 Pro, новое поколение игрового смартфона компании. Новинка оснащена AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц и базируется на чипсете MediaTek Dimensity 8350 Ultimate.

Infinix GT 30 Pro выполнен в дизайне Cyber Mecha Design 2.0 с агрессивными линиями на задней панели в сочетании с RGB-подсветкой. Устройство доступно в трех цветах: Blade White, Shadow Ash и Dark Flare.

Другая ориентированная на геймеров функция — двойные емкостные плечевые триггеры GT — впервые для Infinix. Эти кнопки обеспечивают ввод с малой задержкой для игровых сессий и поддерживают дополнительное переназначение и комбинации длительных нажатий в некоторых игровых играх.

Infinix GT 30 Pro оснащен 6,78-дюймовым LTPS AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Панель имеет пиковую яркость 1600 нит и защиту Gorilla Glass 7i. В экран встроен сканер отпечатков пальцев, в вырезе – 13-мегапиксельная селфи-камера.

Infinix GT 30 Pro базируется на чипсете MediaTek Dimensity 8350 Ultimate в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и оснащается до 512 ГБ хранилища UFS 4.0. На задней панели расположена основная камера на 108 МП, к которой присоединяется сверхширокоугольный объектив на 8 МП.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч (5200 мАч в некоторых регионах) с возможностью байпасной зарядки, поддержкой быстрой проводной (45 Вт) и беспроводной (30 Вт) зарядки.

Infinix GT 30 Pro работает под управлением Infinix XOS 15, которая основана на Android 15. Он включает в себя полный набор инструментов искусственного интеллекта Infinix на базе DeepSeek R1. Устройство получило степень защиты IP64 от воды и пыли.

Кроме того, Infinix анонсировала аксессуар MagCharge Cooler, который крепится к задней части GT 30 Pro и помогает обеспечить на 30% более эффективное охлаждение.

Стоимость GT 30 Pro в Малайзии составляет 1299 малайзийских ринггитов (304 доллара США) за комплектацию 12/256 ГБ и 1499 малайзийских ринггитов (351 доллар США) за версию с объемом памяти 512 ГБ.