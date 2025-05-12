Слухи: Infinix Xpad GT может получить чипсет Snapdragon 888

12.05.2025, MForum.ru

Infinix выпустила свой первый планшет Xpad в прошлом году. В марте текущего года появилась информация, что производитель работает над Xpad GT, который должен стать первым игровым планшетом бренда.

По слухам, Xpad GT представят уже в конце этого месяца, вместе со смартфоном GT 30 Pro на базе Dimensity 8350 SoC, который был в прошлом месяце замечен в базе данных Geekbench. Также ожидается анонс Infinix GT Buds с 30 дБ ANC и игровым режимом с малой задержкой, наушников Zclip с зажимным дизайном и 6,5 часами автономной работы. Еще одной новинкой станет внешний аккумулятор GT с поддержкой быстрой зарядки нескольких устройств мощностью 55 Вт и терморегулированием с помощью искусственного интеллекта. Одним словом, Infinix готовит очень многочисленное семейство GT.

Однако если верить слухам, выбор чипсета для Xpad GT очень странный. Сердцем новинки станет Snapdragon 888, родом из 2020 года. Впрочем, это не более чем слухи и предположения.

Дополняют аппаратную часть 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Планшет получит экран с частотой обновления 144 Гц, аккумулятор емкостью 10 000 мАч с поддержкой проводной зарядки 33 Вт, восемь динамиков и, конечно же, встроенный помощник Folax AI. Он будет оптимизирован для взаимодействия с большим экраном и многозадачности.