Слухи: Раскрыты дата анонса Infinix XPad GT и его ключевые характеристики

MForum.ru
19.05.2025,
Infinix подтвердила, что 21 мая проведет в Малайзии презентацию Infinix GT 30 Pro. Ранее бренд подтвердил, что первый планшет серии GT — Infinix XPad GT — дебютирует вместе с GT 30 Pro и раскрыл на тизере ряд характеристик.
Infinix XPad GT будет оснащен 12,1-дюймовым дисплеем разрешением 2,8K и частотой обновления 144 Гц.
Infinix XPad GT станет первым устройством компании, оснащенным чипом Snapdragon. Официально подтверждено, что планшет оснащен чипом Snapdragon 888, который дебютировал еще в 2020 году. Включение столь старого чипа говорит о том, что компания стремится предложить игровой опыт «флагманского уровня», сохраняя доступную цену.
Для звука Infinix XPad GT будет оснащен системой из восьми динамиков для эффекта объемного звучания 3D. Устройство будет поддерживать помощника Folax AI.
По слухам XPad GT получит батарею емкостью 10 000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Он может поставляться с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256 ГБ памяти UFS 3.1. Для фотосъемки новинку оснастят 13-мегапиксельной тыловой камерой и 8-мегапиксельной фронтальной.
На мероприятии 21 мая ожидается анонс и других продуктов GT Verse, таких как GT Buds с 30 дБ ANC, клипс-наушников ZCLIP и GT Power Bank с зарядкой 55 Вт. Что касается GT 30 Pro – эта новинка представляет собой игровой телефон на базе Dimensity 8350. Как ожидается он будет оснащен встроенными плечевыми триггерами с усовершенствованной киберподсветкой.
© Антон Печеровый,
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