Анонсы: Xiaomi 15T и 15T Pro представлены официально

29.09.2025, MForum.ru

Xiaomi представила 15T и 15T Pro. Новинки оснащены высококачественными дисплеями, мощными чипсетами и камерами, но не отличаются абсолютной производительностью, как флагманские модели, а значит доступнее для покупателя.

Относительно предшественников Xiaomi 15T и 15T Pro стали крупнее, с дисплеями диагональю 6,83 дюйма (в паре моделей 14T были дисплеи диагональю 6,67 дюйма), но тоньше и получили более емкие АКБ. Кроме того, в модели Pro установлена телеобъективная камера большего разрешения.

Xiaomi 15T Pro оснащен чипсетом Dimensity 9400+. Не смотря на то, что MediaTek уже анонсировала модель 9500, 9400+ обладает производительностью, достаточной для большинства задач. Дополняют чипсет 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ памяти UFS 4.1 для хранения данных. Xiaomi встроила систему охлаждения 3D IceLoop, чтобы повысить производительность чипа. Оба телефона поставляются с новейшей версией HyperOS 3 "из коробки".

Новый дисплей представляет собой OLED-панель диагональю 6,83 дюйма разрешением 1280x2772 пикселей. Максимальная яркость составляет 3200 нит (по сравнению с 4000 нит у 14T Pro), а регулировка яркости по постоянному току (DC dimming) позволяет исключить мерцания. Поддерживаются технологии HDR10+ и Dolby Vision, а также технология Dolby Atmos для стереодинамиков. В Pro дисплей работает на частоте до 144 Гц.

Основная камера оснащена тем же 50-мегапиксельным сенсором Light Fusion (1/1,31 дюйма) от OmniVision, что и в прошлом году. Размер пикселей 1,2 мкм, апертура объектива f/1,62, поддерживается OIS.

Новая 50-мегапиксельная телеобъективная камера оснащена увеличенным объективом 5x/115 мм с диафрагмой f/3.0 и OIS. Это больше, чем 2,6 x/60 мм у прошлогодней модели. Сверхширокоугольная камера оснащена 12-мегапиксельным сенсором и объективом с углом обзора 120° (15 мм). Селфи-камера использует 32-мегапиксельный сенсор и объектив с углом обзора 90° (21 мм).

Все три тыловые камеры могут записывать видео в формате HDR10+ (4K со скоростью 30 кадров в секунду). Кроме того, основная камера поддерживает разрешение 8K со скоростью 30 кадров в секунду, а также 4K со скоростью до 120 кадров в секунду. Есть возможность снимать видео с разрешением 4K и частотой 60 кадров в секунду в 10-битном режиме с поддержкой LUT для упрощения цветокоррекции.

Как уже упоминалось, оба телефона оснащены аккумуляторами емкостью 5500 мАч, что на 500 мАч больше, чем в прошлом году. Модель Pro обеспечивает более быструю зарядку, чем 15T (но не быстрее, чем 14T Pro), благодаря проводной подзарядке мощностью 90 Вт и беспроводной подзарядке мощностью 50 Вт. Xiaomi заявляет, что заряда аккумулятора может хватить на 15 часов постоянного использования.

Xiaomi 15T Pro стал тоньше, чем прошлогодний, благодаря раме из алюминиевого сплава 6M13 толщиной 7,96 мм. Однако весит он примерно столько же - 210 г. Телефон получил класс защиты IP68 и может погружаться на глубину до 3 метров в пресной воде (вместо 2 метров). Обе модели 15T имеют переднюю и заднюю панели из стекловолокна с защитой Gorilla Glass 7i.

Pro оснащен расширенными возможностями подключения, включая Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и NFC. Кроме того, он поддерживает автономный способ связи, который позволяет вести голосовой чат с телефона на телефон на расстоянии до 1,9 км. Xiaomi 15T обладает той же функцией, но ее дальность действия ограничена 1,3 км.

Xiaomi 15T базируется на Dimensity 8400-Ultra, сохраняя при этом систему охлаждения 3D IceLoop и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Объем памяти составляет 256 ГБ или 512 ГБ в UFS 4.1.

Дисплей почти такой же, как у Pro - OLED-панель диагональю 6,83 дюйма с разрешением 3200 нит и поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Его частота обновления ограничена 120 Гц, но разница между 120 Гц и 144 Гц невелика (в любом случае, большинство игр не поддерживают частоту 144 Гц). Cтереодинамики с поддержкой Dolby Atmos в активе Xiaomi 15T также присутствуют.

В Xiaomi 15T отсутствует сенсор Sony, который был у ее предшественницы, и вместо него установлена Light Fusion 800. Это сенсор аналогичного размера, 1/1,55”, 50 МП, с разрешением пикселей 1,0 мкм. Объектив оснащен объективом f/1.7 с OIS.

В отличие от Pro, эта модель оснащена телеобъективом 2x / 46 мм с матрицей 50 Мп. Это сопоставимо с камерой 14T. Также есть сверхширокоугольная камера на 12 Мп и камера для селфи на 32 Мп. Несмотря на то, что он не может записывать видео в формате 8K, 15T поддерживает HDR10 + со скоростью 4K 30 кадров в секунду и 10-битный протокол со скоростью 4K 60 кадров в секунду. Обратите внимание, что и 15T, и 15T Pro оснащены объективами Leica Summilux, а также улучшенными портретными режимами.

Аккумулятор Xiaomi 15T имеет ту же емкость, что и Pro, - 5500 мАч, но поддерживает проводную зарядку всего на 67 Вт. О материале корпуса ничего не сказано, скорее всего, это снова пластик. Xiaomi 15T стал тоньше (7,5 мм, по сравнению с 7,8 мм у 14T), но весит столько же - 194 грамма.

Его класс защиты IP68 также был повышен до уровня, позволяющего выдерживать погружение на глубину 3 метра. Для подключения предусмотрены Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 и NFC. Автономная связь с телефона на телефон также доступна на расстоянии до 1,3 км.

Xiaomi 15T и 15T Pro скоро появятся в продаже. Модель 15T с 12/256 ГБ памяти будет стоить от 650 евро/600 фунтов стерлингов, а модель 15T Pro с той же конфигурацией 12/256 ГБ - от 800 евро/650 фунтов стерлингов. Xiaomi предлагает послегарантийный ремонт без затрат на оплату труда в течение первых 12 месяцев после покупки. Кроме того, предусмотрена 1 бесплатная замена экрана в течение первых 6 месяцев.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

