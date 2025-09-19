MForum.ru
19.09.2025,
Xiaomi собирается анонсировать серию Xiaomi 17 в конце этого месяца, а далее ожидается анонс Xiaomi Pad 8. Представитель компании Лу Вэйбин (Lu Weibing) опубликовал постер, на котором продемонстрировал знакомый дизайн, съемную клавиатуру и стилус для планшетов серии Pad 8.
В сообщении Лу Вейбинга в социальной сети Weibo утверждается, что Pad 8 будет оснащен классическим 11,2-дюймовым дисплеем, но при этом останется легким и портативным. Также этот планшет будет оснащен высокопроизводительной SoC, а его программной основой станет HyperOS 3 на базе Android 16.
В более ранних публикациях сообщалось, что Pad 8 оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite и 16 ГБ оперативной памяти. Эти данные соответствуют тизеру и указывают на высокопроизводительный чипсет. Причем, это больше чем ожидается – прошлогодняя модель была основана на чипе Snapdragon 8s 3 поколения более низкого уровня.
Еще более ранние слухи предполагали, что основным отличием Pro от стандартной модели будет скорость зарядки. Мощность зарядки Pro составляет 67 Вт, в то время как у не-Pro она составляет 45 Вт, но в обоих случаях аккумулятор будет емкостью 10 000 мАч.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы:Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+ представлены официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 15 со Snapdragon 6 Gen 3 и АКБ 5800 мАч представлен официально / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru
16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru
15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 17 представлен официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 10T с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу / MForum.ru