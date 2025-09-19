Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite

19.09.2025, MForum.ru

Xiaomi собирается анонсировать серию Xiaomi 17 в конце этого месяца, а далее ожидается анонс Xiaomi Pad 8. Представитель компании Лу Вэйбин (Lu Weibing) опубликовал постер, на котором продемонстрировал знакомый дизайн, съемную клавиатуру и стилус для планшетов серии Pad 8.

В сообщении Лу Вейбинга в социальной сети Weibo утверждается, что Pad 8 будет оснащен классическим 11,2-дюймовым дисплеем, но при этом останется легким и портативным. Также этот планшет будет оснащен высокопроизводительной SoC, а его программной основой станет HyperOS 3 на базе Android 16.

В более ранних публикациях сообщалось, что Pad 8 оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite и 16 ГБ оперативной памяти. Эти данные соответствуют тизеру и указывают на высокопроизводительный чипсет. Причем, это больше чем ожидается – прошлогодняя модель была основана на чипе Snapdragon 8s 3 поколения более низкого уровня.

Еще более ранние слухи предполагали, что основным отличием Pro от стандартной модели будет скорость зарядки. Мощность зарядки Pro составляет 67 Вт, в то время как у не-Pro она составляет 45 Вт, но в обоих случаях аккумулятор будет емкостью 10 000 мАч.