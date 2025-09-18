Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench

18.09.2025, MForum.ru

Следующая линейка флагманских смартфонов Xiaomi будет называться «Xiaomi 17 series», а ее анонс ожидается уже в этом месяце. Серия Xiaomi 17 будет построена на базе SoC Snapdragon 8 Elite 5-го поколения, презентация которой запланирована на 23 сентября.

Согласно списку Geekbench, устройство Xiaomi с номером модели 25098PN5AC, предположительно 17 Pro, будет оснащено SoC Snapdragon 8 Elite 5-го поколения в паре с 16 ГБ оперативной памяти. Телефон будет работать под управлением Android 16. Скорее всего, это будет HyperOS 3, которая должна быть выпущена вместе со смартфонами Xiaomi 17-й серии.

В качестве чипсета указан чипсет Snapdragon с двумя ядрами Oryon с тактовой частотой 4,61 ГГц и шестью ядрами с тактовой частотой 3,63 ГГц. Новинка набрала 3096 баллов в одноядерном тесте и 9382 - в многоядерном.