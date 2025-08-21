Розница: МТС информирует о росте продаж смартфонов по программе Trade-in почти на 40%

21.08.2025, MForum.ru

По данным оператора, за январь-июль 2025 года количество приобретенных по программе смартфонов выросло на 37%. Аналитики МТС объясняют рост интереса к Trade-in с увеличением скидок на покупку новых смартфонов – в 2025 году они выросли на 26% до 20 тыс. рублей в зависимости от бренда и модели смартфона.

С помощью программы Trade-in россияне чаще всего приобретают смартфоны бренда Samsung – на него приходится 81% всех покупок новых смартфонов. Далее следуют Apple (9%) и Xiaomi (5%). Средний чек покупки смартфонов с помощью программы увеличился на 80% и достиг 55,5 тыс. руб., что говорит о смещении спроса в сегмент флагманских смартфонов. Так, например, Samsung Galaxy S25 Ultra стал самым востребованным смартфоном по Trade-in. Доля продаж этой модели составляет 35%.

Чаще всего сдают россияне сдают свои старые модели Samsung — 43% от всех сданных устройств. На втором месте Xiaomi — 22%, затем Apple — 14%.

Наибольшая активность клиентов зафиксирована в Сибирском федеральном округе, здесь продажи по Trade-in выросли на более чем в 10 раз год к году и обеспечили почти четверть всех сделок. В топ-3 также вошли Дальневосточный федеральный округ (+611%), Приволжский (+339%) и Уральский (+228%).

«Пользователи всё чаще выбирают программу Trade-in, так как это экономит время, снижает итоговую стоимость покупки и упрощает процесс перехода на более современные устройства. Стандартизированная оценка, прозрачное документальное оформление и сочетание Trade‑in со специальными акциями повышают доверие клиентов. В сумме эти факторы сделали программу более популярной», — комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Величина скидки по программе Trade-in зависит от модели, состояния сдаваемого смартфона и выбранного устройства для покупки. Размер скидки с учётом дополнительной скидки составляет до 20 тыс. рублей. Сейчас в МТС действуют дополнительные скидки на большинство моделей - от 500 до 4500 рублей.

теги: розница МТС trade-in

