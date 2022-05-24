Розница: МТС перезапускает программу «Как новый»

MForum.ru
24.05.2022,
Сравнительно недавнее, апрельское решение МегаФона активно заняться продажами восстановленных телефонов, явно не прошло незамеченным в МТС. И вот оператор спешит объявить о старте продаж уцененных и бывших в употреблении смартфонов в своей могучей рознице и через онлайн-магазин.
Заявлен дисконт до 50% относительно средней розничной цены новых устройств, а также гарантия на 90 дней. В наше время параллельного импорта предложение вполне интересное для тех, кто умеет или вынужден считать деньги. Впрочем, скидка 50% это большая редкость, как правило, речь идет о куда меньших скидках в рамках программы «Как новый».
Предложение МТС отличается от предложения МегаФон по источнику происхождения смартфонов. Если МегаФон получает такие устройства от Smart Bazar, куда они попадают в рамках trade-in программ МегаФон и Связного, то МТС о каком-то аналогичном сотрудничестве не сообщает. Оператор в качестве источника бэушной техники называет собственный центр постпродажного обслуживания розничной сети МТС (возвращенные покупателями в первые две недели срока). То есть речь, похоже, идет о практически новых аппаратах, которые не нуждаются в восстановлении.
Покупателям обещана обязательная гигиеническая чистка и проверка работоспособности смартфона, проведенные в авторизованном сервисном центре.
Пока что устройства в рамках обновленной программы «Как новый» можно приобрести только в Москве. Выбор на сегодня — порядка 98 товаров. Оператор обещает расширение ассортимента и географии проекта.
У МТС и ранее был опыт торговли в рамках программы «Как новый», но тогда, как и некоторые другие российские операторы, МТС предлагал восстановленные производителем аппараты Apple iPhone. Сегодняшний анонс — «это другое».
А вы готовы к покупке б/у аппарата?
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теги: телеком МТС восстановленные смартфоны
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