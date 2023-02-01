Розница: На рынке восстановленных смартфонов успехом пользуются модели iPhone, Samsung и Xiaomi

MForum.ru

Розница: На рынке восстановленных смартфонов успехом пользуются модели iPhone, Samsung и Xiaomi

01.02.2023, MForum.ru

В МегаФон составили список самых популярных смартфонов в сегменте восстановленных моделей в 2022 году. Лидером рейтинга стал iPhone 7 - настоящая "рабочая лошадка", которая до сих пор пользуется немалой популярностью у абонентов операторов сотовой связи в России. Вторую и третью строчки рейтинга заняли Samsung Galaxy А10 и Xiaomi Redmi 9A. Завершают Топ-5 такие модели как Apple iPhone 8 и iPhone XR.

 

 

Стоит отметить, что в основном на рынке восстановленных смартфонов спросом пользуются модели премиального класса. Многие не могут их приобрести за полную стоимость и пользуются возможностью купить восстановленный аппарат, благо разница в цене весьма заметна. Исключением стала модель Huawei Y5p - аппарат из нижней части среднеценовых моделей, который можно было приобретать по цене менее 10 тысяч рублей.

Если сравнивать популярность брендов, то по итогам года по данным МегаФон, лидирует Samsung - то ли сказался более широкий модельный ряд компании, то ли какие-то еще причины, но доля в продажах смартфонов этой марки 35,5%, что больше, чем всей совокупности моделей Apple iPhone - 28%. Xiaomi заметно отстает от лидеров с долей 15%.

В 4q2022 отмечается более высокий интерес потребителей к устройствам под Android. В целом восстановленные аппараты пользуются уверенным спросом, чему в компании рады и обещают расширять линейку аппаратов, предлагаемых к продаж.

Мы наблюдаем стабильный спрос на восстановленные смартфоны в нашей сети. Их активно покупают, в том числе, накануне нового учебного года или новогодних праздников наряду с новыми. Клиенты привыкают к возможности приобрести нужную модель по более низкой стоимости, но с гарантией качества. Мы ожидаем роста продаж в 2023 году и планируем расширять линейку смартфонов, в которой уже сейчас насчитывается 200 моделей», — комментирует Давид Борзилов, директор по продажам МегаФона.

МегаФон продает восстановленные аппараты с апреля 2022 года. За поставки отвечает дочерняя компания оператора - Smart Bazar. Все устройства - под гарантией, при этом скидка на их цену, относительно таких же, но новых аппаратов, достигает 60%, что весьма ощутимо. Восстановленные аппараты после замены ряда компонентов проходят предпродажный сервис, включая тестирование по 55 различным параметрам.

Розница МегаФон принимает практически любые абонентские устройства - взамен можно получить скидку на покупку нового или деньги на карту. Восстанавливать будут далеко не все из собранных устройств, но только перспективные, лучшие по качеству устройства востребованных моделей, принятые в рамках программы выкупа и trade-in.

пресс-релиз МегаФон

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теги: розница восстановленные смартфоны МегаФон Smart Bazar 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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