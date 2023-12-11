Розница: Тренды: объемы покупки восстановленных смартфонов быстро растут

MForum.ru
11.12.2023,
С января по ноябрь 2023 года продажи восcтановленных смартфонов бьют рекорды - объем продаж вырос в 4 (!) раза в денежном выражении и на 149% в количественном. Средняя цена аппарата, по данным оператора МегаФон, составила 15 тысяч рублей.
Чаще всего покупали восстановленные модели смартфонов Samung, рост покупок аппаратов этого бренда в 2023 году вырос в 2,3 раз. Apple брали в 2.5 раз чаще, чем годом ранее. Чемпионом по приросту продаж стали модели Xiaomi - их берут в 4 раза чаще. Если смотреть по моделям, то примерный топ выглядит так:
«Рынок восстановленных смартфонов динамично развивается. Растёт и средняя цена выкупа аппаратов, что стимулирует пользователей сдавать их в зачёт части стоимости новых гаджетов. Мы ожидаем, что рост продаж подержанных смартфонов в следующем году в нашей торговой сети превысит отметку 50%», — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.
В структуре МегаФона восстановлением занимается дочерняя компания - Smart Bazar. Что именно делается с устройством, зависит от результатов диагностики - каждый аппарат проверяют по 55 параметрам. В зависимости от результата, проводится замена компонентов. Все повторно продаваемые устройства получают гарантию до 180 дней.
Источником восстановленных телефонов являются устройства, отобранные из числа тех, которые сдают в Smart Bazar в рамках программы выкупа и trade-in.
Стимул для покупки восстановленных устройств - возможность сэкономить от 20 до 60% на их покупке, продолжить пользование знакомым и полюбившимся устройством. Раньше можно было наблюдать, как это происходило в других странах, теперь, как видим, восстановленные устройства оценили в РФ.
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теги: розница тренды восстановленные смартфоны восстановленные телефоны
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