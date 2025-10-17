Анонсы: Роскошный смартфон Vertu Agent Q можно будет купить только в одном магазине

MForum.ru
17.10.2025,
Как и ожидалось, компания Vertu официально представила смартфон Agent Q в лондонском магазине Harrods. Телефон оснащен 6,02-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 1080x2340 пикселей с частотой обновления 120 Гц и процессором Snapdragon 8 Elite SoC (и это "лучшая" версия с более высокой производительностью).
Также в активе новинки 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ / 1 ТБ памяти для хранения данных и аккумулятором емкостью 5565 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт.
Основная камера использует сенсор Sony IMX906 (50 МП с OIS, фокусным расстоянием 35 мм) с регулируемой диафрагмой f/ 1,59-4,0. Второй сенсор на задней панели – сверхширокоугольная камера 50 МП с сенсором OV50D OmniVision 1/2,88", возможностью макросъемки 2,5 см и полем обзора 122 градуса. Также сзади размещена 64 Мп телеобъективная камера с 2-кратным оптическим зумом и OIS, использующая сенсор OV64B от OmniVision. Для селфи предназначена 32-мегапиксельную камера.
Agent Q оснащен двумя стереодинамиками и специальным чипом аппаратного шифрования DTS Ultra, покупке предоставляется 10 ТБ облачного хранилища. Согласно официальному пресс-релизу, клавиша Ruby переродилась в Ruby Talk, одним нажатием которой подключается "сеть AIGS, распределенная сеть из более чем 200 специализированных агентов, готовых выполнять команды". Таким образом, в основном консьерж-сервис Vertu был заменен "агентами" с искусственным интеллектом, но, к счастью, можно вернуться к услугам консьержа-человека в режиме 24/7, если ИИ вас подведет.
Agent Q "обшит безупречной крокодиловой кожей, украшен камерой, имитирующей крыло сокола, усовершенствован благодаря швейцарским шарнирам, 320 компонентам ручной сборки, U-образной бесшовной формовке, толстому золотому покрытию и керамической подушке", что бы это ни значило. На случай, если вам интересно: "Это не дизайн", "это церемония".
Цена пока не объявлена. Вы можете приобрести Agent Q только в лондонском магазине Harrods, который представляет собой "возвращение в духовный дом Vertu - вершину роскоши, сочетающуюся с новаторскими технологиями".
© Антон Печеровый,
