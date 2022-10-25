Анонсы: Люксовый смартфон Vertu Metavertu представлен официально

25.10.2022, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфона Vertu Metavertu. Новинка позиционируется как флагманское устройство с акцентом на криптовалюты и цифровые активы. Его покупатели получат 10 ТБ IPFS-хранилища Vbox и приложения для Web3 и криптовалют, в том числе DAPP Store и NFT Pass.

В технической части речь идет о вариации ZTE Nubia Z40 Pro Gravity Edition, которая получила более дорогие материалы корпуса, включая сапфировое стекло, керамику, а также отделку кожей теленка или аллигатора.

Набор спецификаций Vertu Metavertu: 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12/18 Гб ОЗУ, 512/1024 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (64 Мп Sony IMX787 + широкоугольная 50 Мп Samsung JN1 + 8 Мп с перископной оптикой), 16 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 4600 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт по проводу и 15 Вт беспроводной.

В зависимости от материалов корпуса цены на версию 12/512 Гб колеблются от $3300 до $7650, а вариант 18/1024 Гб оценен в $7500…41500. В случае самой дорогой модели речь идет об отделке бриллиантами и покрытия из 18-каратного золота.