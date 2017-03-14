Это интересно: Бизнес Vertu продан за $61 млн

MForum.ru
14.03.2017,
Бренд Vertu, известный премиальными телефонами и смартфонами ручной сборки, вновь сменил собственника. Новым владельцем актива стала компания Baferton Ltd., принадлежащая Хакану Узану, турецкому бизнесмену последние несколько лет проживающему во Франции.
Пресс-секретарь бизнесмена подтвердил покупку и сообщил, что Хакан Узан считает Vertu признанным брендом с собственной нишей на рынке. Для Vertu это уже третья смена владельца. Цена сделки по приобретению Vertu составила 50 млн. фунтов стерлингов. Что интересно, в 2012 году компания Nokia продала Vertu шведской компании EQT VI за 175 млн. фунтов стерлингов. В свою очередь EQT VI в ноябре 2015 года продала Vertu гонконгской компании Godin Holdings. Цена этой сделки составила $218 млн, что близко к сумме, за которую EQT VI купила актив у Nokia. Однако по итогам 2016 года Vertu принесла своим владельцам значительные убытки, что видимо и стало причиной продажи актива всего за 50 млн. фунтов стерлингов.
© Антон Печеровый,
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