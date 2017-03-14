Это интересно: Бизнес Vertu продан за $61 млн

MForum.ru

Это интересно: Бизнес Vertu продан за $61 млн

14.03.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Бренд Vertu, известный премиальными телефонами и смартфонами ручной сборки, вновь сменил собственника. Новым владельцем актива стала компания Baferton Ltd., принадлежащая Хакану Узану, турецкому бизнесмену последние несколько лет проживающему во Франции.

Это интересно: Бизнес Vertu продан за $61 млн

Пресс-секретарь бизнесмена подтвердил покупку и сообщил, что Хакан Узан считает Vertu признанным брендом с собственной нишей на рынке. Для Vertu это уже третья смена владельца. Цена сделки по приобретению Vertu составила 50 млн. фунтов стерлингов. Что интересно, в 2012 году компания Nokia продала Vertu шведской компании EQT VI за 175 млн. фунтов стерлингов. В свою очередь EQT VI в ноябре 2015 года продала Vertu гонконгской компании Godin Holdings. Цена этой сделки составила $218 млн, что близко к сумме, за которую EQT VI купила актив у Nokia. Однако по итогам 2016 года Vertu принесла своим владельцам значительные убытки, что видимо и стало причиной продажи актива всего за 50 млн. фунтов стерлингов.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

26.01. [Новинки] Анонсы: Vertu Constellation – технологичный премиум / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Цена нового Vertu Signature Touch for Bentley начинается от $9000 / MForum.ru

23.11. [Новинки]  О смартфонах и не только #33: будущее смартфонов, лояльность к Android и компактный iPhone нового поколения / MForum.ru

24.09. [Новинки] Анонсы: Vertu New Signature Touch – премиальный смартфон с хорошими характеристиками / MForum.ru

24.09. [Новости компаний] LTE: Рынок систем LTE 2100 в мире. Обновление статуса / GSA / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 18:26 primyxa Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 63 64 65 66 67)
разблокируйте пожалуйста ноква 603 еемейл 358647041592839
Сегодня 16:37 asd123 Тема: Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 января 2017 года (обновляемый список всех сетей ... (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26)
оператор Теле2 Волгоград начал продажу модемов и роутеров 4G. Верный признак включения сетей LTE в регионе
Сегодня 16:27 Джум Тема: Sony Ericsson K510i (Страницы: 1 2 3)
Привет ребят, такой вопрос... Откопал свой старый сонерик, все в нем норм, но блин не хочет подключать инет от Мегафона... Обрыл весь инет, ручками забивал вон как на промобиле советовали... Все ...
Сегодня 13:11 Тоня81 Тема: Помогите выбрать телефон!
Посмотрите флай гирус.Память большая у него,и по качеству работы не плохой.Функции как и в дорогом,но тут цена радует очень.
Сегодня 13:04 Тоня81 Тема: Почему нагреваются смартфоны?
Как это нагревается?Прям вы разговариваете,а он становится горячим?Странно,это плохо конечно,я думаю,нужно в сервис или обратно отнести,если гарантия есть.Моему флаю уже года 2 и такого не было ни ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

14.03. [Обзоры] «Девчачий» планшет Turbokids Princess New

14.03. [Новинки] Анонсы: OnePlus 3T 64GB появился на российском рынке / MForum.ru

14.03. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о TAG Heuer Connected Modular 45 / MForum.ru

14.03. [Общество] Это интересно: Бизнес Vertu продан за $61 млн / MForum.ru

13.03. [Новинки] Анонсы: Meizu M5s стал доступен в России / MForum.ru

10.03. [Технологии] Компоненты: 7 нм чипсет MediaTek получит 12 процессорных ядер / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy C5 Pro представлен официально / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: В Индонезии представлен первый BlackBerry с двумя SIM-картами / MForum.ru

07.03. [Общество] Это интересно: 6 и 8 Гб ОЗУ для Android – излишество / MForum.ru

07.03. [Новинки] Это интересно: «Бюджетный Pixel» может оказаться вовсе не Pixel / MForum.ru

06.03. [Новинки] Слухи: Экран Xiaomi Mi MIX 2 займет 93% площади передней панели / MForum.ru

05.03. [Новинки]  Это интересно: Изобретатель Li-Ion аккумуляторов придумал кое-что получше / MForum.ru

03.03. [Общество]  MWC 2017: Sony Xperia XZ Premium стал лучшим смартфоном выставки / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: GM6 – Android One смартфон со сканером отпечатка пальца и фронтальной вспышкой / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Xcover 4 – защищенный смартфон с неплохой камерой и Android 7.0 / MForum.ru

01.03. [Новинки] Обзор смартфона Turbo X5 Hero: доступные технологии

01.03. [Новинки] Компоненты: «Сердцем» смартфона Xiaomi Mi5C стал чипсет Surge S1 / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: KEYone не будет единственным смартфоном BlackBerry в этом году / MForum.ru

01.03. [Новинки] Это интересно: Появились примеры фото с камеры Nokia 5 и 3310 / MForum.ru

28.02. [Новинки] MWC 2017: ZTE представляет Blade V8 Mini и Blade V8 Lite / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: