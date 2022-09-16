Анонсы: Представлен раскладной смартфон Vertu Ayxta Fold 3

16.09.2022, MForum.ru

Премиальный бренд Vertu представил раскладной смартфон Ayxta Fold 3. Как и все последние новинки этого производителя, базой модели стало устройство китайского производителя. На этот раз им оказался Royole F3, слухи о котором в сети появились почти год назад.

Royole F3

Vertu Ayxta Fold 3 представляет собой смартфон с экраном, складывающимся наружу (7,2 дюйма, разрешение 1620 x 1520 пикселей), и откидным модулем камер, выполняющим роль как тыловой и как фронтальной камер. Разрешение модулей – 48 и 16 Мп.

Основа аппаратной платформы Qualcomm Snapdragon 765G, емкость АКБ – 3500 мАч. Объемы памяти – 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной. ОС – Android 10 без информации о планах по ее обновлению.

В люксовой части можно отметить 7 расцветок задней панели выполненных из кожи аллигатора. Кроме того, новинка получила обои, стилизующие устройство под дамскую сумку и аксессуар для ношения Vertu Ayxta Fold 3 на ремешке. Цена новинки $8050.