Слухи: Doogee V Max – АКБ емкостью 22000 мАч и камера ночного видения

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Слухи: Doogee V Max – АКБ емкостью 22000 мАч и камера ночного видения

09.01.2023, MForum.ru

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Ожидается, что китайский производитель телефонов Doogee уже в следующем месяце выпустит новые защищенные телефоны, планшеты и смартфоны. Одной из новинок станет Doogee V Max, оснащенный АКБ беспрецедентного размера.

Слухи: Doogee V Max – АКБ емкостью 22000 мАч и камера ночного видения

Doogee V Max будет оснащен 6,58-дюймовым IPS-экраном FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, защитой Gorilla Glass и вырезом для 32-мегапиксельной селфи-камеры (Sony IMX616, угол обзора 90°). Его задняя панель будет иметь кожаную отделку и дизайн, во многом вдохновленный телефонами Vertu прошлых лет.

Система с тремя камерами на задней панели включает в себя 108-мегапиксельную основную (Samsung S5KHM2SP03), 20-мегапиксельную камеру ночного видения (Sony IMX350) и 16-мегапиксельную сверхширокую камеру. Последняя будет иметь угол обзора 130° и автофокус, что позволит использовать ее для макросъемки. Объективы окружены двумя вспышками с левой стороны и двумя инфракрасными лампами ночного видения с правой.

Doogee V Max базируется на Dimensity 1080 SoC, оснащен 12 ГБ оперативной памяти (фактически расширяемой до 19 ГБ) и 256 ГБ хранилища UFS 3.1 с возможностью расширения с помощью карт microSD. Смартфон будет работать под управлением Android 12 из коробки. Данных о планах обновления ОС пока нет.

Слухи: Doogee V Max – АКБ емкостью 22000 мАч и камера ночного видения

Изюминкой Doogee V Max станет батарея емкостью 22 000 мАч, которая будет заряжаться через порт USB-C мощностью до 33 Вт. Скорее всего, эта новинка получит звание «смартфона с самой большой батареей». Сейчас этот титул принадлежит защищенному смартфону Oukitel WP19, емкость АКБ которого составляет 21 000 мАч.

Ожидается, что Doogee V Max с аккумулятором на 22 000 мАч будет работать 6-10 дней при «нормальном использовании», 100 часов в режиме разговора или 64 дня в режиме ожидания. Телефон с такой большой батареей обязательно будет массивным. Толщина Doogee V Max составит 27,3 мм. Информации о весе пока нет.

Прочие спецификации Doogee V Max включают NFC (с поддержкой Google Pay), боковой сканер отпечатков пальцев и возможность подключения 5G. Кроме того, V Max получит настраиваемую клавишу на левой стороне и будет сертифицирован по стандартам IP68/IP69 и MIL-STD-810H. Также он соответствует стандартам High-Res Audio, определенным японской аудиоассоциацией.

Doogee V Max будет предлагаться в цветах Sunshine Gold, Classic Black и Moonshine Silver. Информации о цене пока нет.

Слухи: Doogee V Max – АКБ емкостью 22000 мАч и камера ночного видения

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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