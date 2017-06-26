Анонсы: Футористично выглядящий Doogee Mix оценен в $170

MForum.ru
26.06.2017,
Смартфоны, где экран занимает максимальную площадь передний панели, достаточно дороги. Однако, Doogee Mix, предварительные продажи которого начались 20 июня, заметно дешевле. Стандартная цена этого аппарата составляет $219,99, рамках предварительного заказа устройство можно приобрести всего за $169,99.
По утверждению производителя за счет отсутствия боковых граней экрана, ему удалось вместить дисплей диагональю 5,5 дюймов в устройство, габариты которого соответствуют 5-дюймовым моделям. Технология экрана Doogee Mix – AMOLED, разрешение – 1280х720 точек.
«Сердцем» новинки является чипсет MediaTek Helio P25 (4 ядра Cortex A53 1,6 ГГц + 4 ядра Cortex A53 2,5 ГГц) дополненный 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти. Для расширения встроенной памяти могут использоваться карты microSD объемом до 128 Гб.
Кроме того, Doogee Mix получил сдвоенную тыловую камеру, представляющую собой сочетание 16 Мп сенсора Samsung ISOCELL с 8 Мп сенсором, служащим для получения информации о глубине сцены. Фронтальная камера разрешением 5 Мп разместилась в нижней части передней панели. Емкость аккумулятора Doogee Mix – 3380 мАч. Выпускаться новинка будет в трех цветах – черном и двух оттенках голубого (Aurora Blue и Coral Blue).
© Антон Печеровый,
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