Анонсы: Футористично выглядящий Doogee Mix оценен в $170

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Анонсы: Футористично выглядящий Doogee Mix оценен в $170

26.06.2017, MForum.ru

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Смартфоны, где экран занимает максимальную площадь передний панели, достаточно дороги. Однако, Doogee Mix, предварительные продажи которого начались 20 июня, заметно дешевле. Стандартная цена этого аппарата составляет $219,99, рамках предварительного заказа устройство можно приобрести всего за $169,99.

Анонсы: Футористично выглядящий Doogee Mix оценен в $170

По утверждению производителя за счет отсутствия боковых граней экрана, ему удалось вместить дисплей диагональю 5,5 дюймов в устройство, габариты которого соответствуют 5-дюймовым моделям. Технология экрана Doogee Mix – AMOLED, разрешение – 1280х720 точек.

Анонсы: Футористично выглядящий Doogee Mix оценен в $170

«Сердцем» новинки является чипсет MediaTek Helio P25 (4 ядра Cortex A53 1,6 ГГц + 4 ядра Cortex A53 2,5 ГГц) дополненный 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти. Для расширения встроенной памяти могут использоваться карты microSD объемом до 128 Гб.

Анонсы: Футористично выглядящий Doogee Mix оценен в $170

Кроме того, Doogee Mix получил сдвоенную тыловую камеру, представляющую собой сочетание 16 Мп сенсора Samsung ISOCELL с 8 Мп сенсором, служащим для получения информации о глубине сцены. Фронтальная камера разрешением 5 Мп разместилась в нижней части передней панели. Емкость аккумулятора Doogee Mix – 3380 мАч. Выпускаться новинка будет в трех цветах – черном и двух оттенках голубого (Aurora Blue и Coral Blue).

Анонсы: Футористично выглядящий Doogee Mix оценен в $170

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации doogee.cc

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