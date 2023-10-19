Анонсы: Doogee V30 Pro – защищенный смартфон за $999

19.10.2023, MForum.ru

Защищенный смартфон Doogee V30 Pro планируется выпустить в следующем месяце. Новинка оснащена основной камерой разрешением 200 МП и 512 Гб встроенной памяти. Основа аппаратной части новинки – MediaTek Dimensity 7050, программной – Android 13.

Doogee V30 Pro — новейший представитель серии V30, который будет официально представлен 1 ноября 2023 года. Это первая модель серии V30, оснащенная основной камерой с разрешением 200 МП и 6,58-дюймовой IPS-панелью разрешением FHD+ при частоте 120 Гц. Смартфон поддерживает подключение Wi-Fi 6 и снабжен боковым сканером отпечатков пальцев.

V30 Pro поддерживает две SIM-карты 5G, а также оснащен селфи-камерой разрешением 32 МП. На левой стороне размещена настраиваемая кнопка, как и в других моделях серии V30. V30 Pro оснащен аккумулятором емкостью 10 800 мАч, который обеспечивает внушительное время автономной работы, подробности о котором пока не раскрываются.

V30 Pro доступен в 3 цветах: хаки, серебристый и черный. Его уже можно предварительно заказать на AliExpress. На официальной странице продукта V30 Pro на Doogeemall первые покупатели получат бесплатно быстрое зарядное устройство GaN мощностью 65 Вт и алюминиевый держатель. Для рынка США цена смартфона Doogee V30 Pro с бесплатной доставкой составляет $999. Цены на других рынках могут отличаться.