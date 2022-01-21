Анонсы: Готовится релиз Doogee V20

MForum.ru
21.01.2022,
Китайская компания Doogee готовится вывести на рынок смартфон V20. Новинка относится к классу защищенных устройств, способных пережить умеренные физические воздействия, низкие температуры, а также воздействие пыли и влаги (IP69K / MIL-STD-810G).
Технически Doogee V20 представляет собой смартфон с 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2400 x 1080 точек и частотой обновления 90 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 700 (c поддержкой 5G), 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной и АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт по проводу и 15 Вт без проводов. В круглом вырезе экрана разместилась 16 Мп фронтальная камера. Тыловая камера Doogee V20 представлена 64 Мп основным сенсором, 8 Мп широкоугольным и 20 Мп сенсором Night Vision. Отдельно отметим дополнительный дисплей на задней панели. Цена новинки составит $399, при этом первые 1000 покупателей могут сэкономить $100. Старт предпродаж намечен на 21 февраля.
© Антон Печеровый,
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