Анонсы: Готовится релиз Doogee V20

21.01.2022, MForum.ru

Китайская компания Doogee готовится вывести на рынок смартфон V20. Новинка относится к классу защищенных устройств, способных пережить умеренные физические воздействия, низкие температуры, а также воздействие пыли и влаги (IP69K / MIL-STD-810G).

Технически Doogee V20 представляет собой смартфон с 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2400 x 1080 точек и частотой обновления 90 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 700 (c поддержкой 5G), 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной и АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт по проводу и 15 Вт без проводов. В круглом вырезе экрана разместилась 16 Мп фронтальная камера. Тыловая камера Doogee V20 представлена 64 Мп основным сенсором, 8 Мп широкоугольным и 20 Мп сенсором Night Vision. Отдельно отметим дополнительный дисплей на задней панели. Цена новинки составит $399, при этом первые 1000 покупателей могут сэкономить $100. Старт предпродаж намечен на 21 февраля.