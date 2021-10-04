Анонсы: Doogee X96 появится в продаже 11 октября

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Анонсы: Doogee X96 появится в продаже 11 октября

04.10.2021, MForum.ru

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Китайская компания Doogee анонсировала смартфон X96, прием предварительных заказов на который стартует 11 октября. Новинка представляет собой недорогое устройство с емкой батареей работающее под управлением Android 11 Go.

Анонсы: Doogee X96 появится в продаже 11 октября

В активе Doogee Pro присутствуют 6,52-дюймовый дисплей разрешением 720 x 1600 точек, чипсет Unisoc C9863A, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб и АКБ емкостью 5400 мАч. Тыловая камера представлена четырьмя сенсорами – основным на 13 Мп и тремя вспомогательными (макро, портретная, датчик глубины) разрешением 2 Мп. 5 Мп фронтальная камера разместилась в каплевидном вырезе экрана. Толщина устройства 9,7 мм, вес – 198 г. Информация о цене пока не раскрывается. Также у модели есть PRO-версия, где объем ОЗУ и встроенной памяти составляет 4 и 64 Гб, соответственно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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