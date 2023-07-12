Анонсы: Представлены планшеты Doogee T10S и T20S

12.07.2023, MForum.ru

Doogee представила два новых Android-планшета. Doogee T10S и T20S будут работать под управлением Android 13 из коробки и оснащены дисплеями с диагональю более 10 дюймов. Основой «железа» новинок станет неанонсированный восьмиядерный процессор.

Doogee T10S

Модели Doogee T10S/T20S представлены как пара чрезвычайно экономичных планшетов, которые очень привлекательны для молодежи. Обе модели имеют одинаковые размеры, хотя между ними есть несколько отличий.

T10S получил 10,1-дюймовый экран FHD и 6 ГБ оперативной памяти. Его камера включает в себя 8-мегапиксельную основную камеру и 5-мегапиксельный фронтальный сенсор. T10S поставляется с аккумулятором емкостью 6500 мАч. T20S оснащен 10,4-дюймовым дисплеем разрешением 2K и 8 ГБ оперативной памяти. T20S также получил немного больший сенсор основной камеры (13 МП) и аккумулятор (7500 мАч).

Обе модели оснащены 128 ГБ встроенной памяти, аналогичными процессорами и поддержкой карт памяти microSD до 1 ТБ. T10S и T20S поддерживают Widevine L1, 4G LTE и двухдиапазонный Wi-Fi. Обе модели также поставляются с Bluetooth-клавиатурой и цифровым пером с 1024 уровнями чувствительности. Купить новинки можно будет на Amazon, AliExpress и DoogeeMall с 26 июля.

Doogee T20S