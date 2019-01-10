Анонсы: Doogee представила модульный смартфон S90

MForum.ru
10.01.2019,
Китайская компания Doogee решила попробовать свои силы в сегменте модульных устройств, куда ориентирован смартфон S90. Новинка относится к классу защищенных устройств, а модульность достигается простым прикреплением нужных модулей на корпусе аппарата.
С помощью модулей Doogee S90 можно добавить функцию рации, мощной камеры, игрового смартфона или аппарата с очень емкой АКБ. Впрочем, список модулей обещают расширить. Крепление модулей — магнитное.
Основа аппаратной платформы Doogee S90 – чипсет MadiaTek Helio P60 дополненный 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Кроме того, на рендерах можно разглядеть экран с вырезом и сдвоенную тыловую камеру. Остальные подробности пока не раскрываются, тем более что пока S90 является скорее концептом, нежели коммерческим устройством.
© Антон Печеровый,
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