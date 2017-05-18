Слухи: Doogee собирается выпустить флагман с MediaTek Helio X30 и 8 Гб ОЗУ

MForum.ru
18.05.2017,
Согласно свежим слухам китайская компания Doogee работает над флагманским смартфоном на базе чипсета MediaTek Helio X30 оснащенного 8 Гб ОЗУ. Кроме того, Doogee X30 получит сдвоенные камеры на передней и задней панелях.
Предполагается, что тыловая камера будет сочетать стандартный и монохромный сенсоры, а фронтальная камера будет представлять собой две отдельных 16 Мп модуля. Не подвели и остальные спецификации. В активе новинки ожидается 5,7-дюймовый дисплей разрешением 2К, аккумулятор емкостью 4050 мАч и до 256 Гб встроенной памяти. Возможная цена и дата выхода Doogee X30 пока не сообщаются.
© Антон Печеровый,
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