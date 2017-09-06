Анонсы: Doogee BL5000 с аккумулятором 5050 мАч оценен в $143

MForum.ru
06.09.2017,
Китайские производители часто выпускают любопытные устройства, обладающие привлекательным набором технических характеристик. Например, Doogee BL5000 сочетает привлекательный внешний вид с металлическим каркасом корпуса, емкий аккумулятор и привлекательную цену.
Набор спецификаций Doogee BL5000 включает в себя чипсет Mediatek 6750T, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 5050 мАч. В части поддержки 4G-сетей речь идет о диапазонах B1/B3/B7/B8/B20. Диагональ экрана новинки – 5,5 дюймов, разрешение – 1920х1080 точек. На задней панели Doogee BL5000 разместилась камера с двумя 13 Мп сенсорами. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп, при этом она снабжена светодиодной вспышкой. Приобрести Doogee BL5000 можно за € 126.60 / $ 142.57.
© Антон Печеровый,
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