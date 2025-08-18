Слухи: Бюджетный крепыш Doogee Fire 3 готовится к анонсу

18.08.2025, MForum.ru

В дополнение к S200 Ultra, Doogee также готовится представить смартфон Doogee Fire 3. Этот аппарат будет оснащен SoC Unisoc SC9863A, Android 15, 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища, которое можно будет расширить до 2 ТБ.

Doogee Fire 3 оснастят 5,5-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD + и аккумулятором емкостью 8350 мАч с поддержкой зарядки всего 10 Вт. Также ожидается 13-мегапиксельная основная камера (Samsung ISOCELL S5K3L6) на задней панели и 8-мегапиксельная фронтальная (Sony IMX355).

Другие особенности Doogee Fire 3 включают в себя 3,5-мм разъем для наушников, обратную проводную зарядку, NFC, стандарты защиты IP68 и IP69K, а также сертификацию MIL-STD-810H. Смартфон также будет оснащен настраиваемой клавишей, расположенной на левой стороне.

Толщина Doogee Fire 3 составит 17,8 мм и будет выпускаться в сером, зеленом и оранжевом цветах. Цена Doogee Fire 3 может составить $209,99 (180 евро/ 18 405 индийских рупий).