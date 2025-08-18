Слухи: Doogee S200 Ultra с двумя дисплеями готовится к анонсу

18.08.2025, MForum.ru

Если верить слухам, на следующей неделе Doogee планирует добавить к серии S200 еще один смартфон с двумя дисплеями. Называться новинка будет Doogee S200 Ultra.

По информации источника, Doogee S200 Ultra будет оснащен 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FullHD + 120 Гц на передней панели и 1,32-дюймовым многофункциональным круглым AMOLED-экраном с частотой 60 Гц при разрешении 466x466 пикселей на задней. Дополнительный дисплей позволит следить за временем, получать уведомления и управлять музыкой.

Задняя панель Doogee S200 Ultra также оснащена динамической подсветкой, которая будет мягко пульсировать, оповещая пользователей о звонках, сообщениях и состоянии зарядки.

Doogee S200 Ultra будет построен на базе SoC Dimensity 7400, а основной его программной платформы станет Android 15. Объем ОЗУ составит 12 Гб, встроенного хранилища – 1 ТБ встроенного хранилища, причем его можно будет расширить до 2 ТБ с помощью карты microSD.

S200 Ultra будет оснащен четырьмя камерами - 32-мегапиксельной камерой (Samsung ISOCELL S5KGD1SP) спереди и системой из трех камер сзади: основной камеры на 100 Мп (OmniVision OVA0B40), камеры ночного видения на 20 Мп (Sony IMX350) и макрокамеры на 2 Мп. Тыловые камеры будут оснащены инфракрасной подсветкой ночного видения.

Обеспечивать автономную работу будет литий-ионный аккумулятор емкостью 11 000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и обратной проводной зарядки мощностью 10 Вт. Остальные функции Doogee S200 Ultra включают установленный сбоку сканер отпечатков пальцев, настраиваемую клавишу на левой стороне, NFC, стандарты защиты IP68 и IP69K, а также сертификацию MIL-STD-810H.

Толщина Doogee S200 Ultra составит 19,1 мм. Новинка будет доступна в черном, зеленом и желтом цветах. Ожидается, что Doogee S200 Ultra будет стоить $ 569,99 (485 евро/ 49 960 индийских рупий).