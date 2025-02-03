Анонсы: Doogee S119 – прочный смартфон со 108 Мп камерой, АКБ 10200 мАч и дополнительным экраном

MForum.ru
03.02.2025,
Новое предложение бренда Doogee – смартфон S119 – получил прочный корпус, емкую батарею, камеру высокого разрешения и дополнительный дисплей на задней панели, который придает смартфону функциональность смарт-часов.
На задней панели Doogee S119 разместился дополнительный круглый дисплей размером 1,32 дюйма (разрешение 360×360). Причем, он не только может отображать время (экран стилизован под циферблат часов), но и показывает уведомления и позволяет управлять вызовами или музыкой. При настройке экрана можно задать разные шрифты и цвета. Основной дисплей Doogee S119 —6,72-дюймовый экран разрешением FullHD+.
Основа аппаратной части Doogee S119 –восьмиядерный процессор MediaTek MT8788, созданный по 12-нм техпроцессу. Смартфон оснащен 8 ГБ (LPDDR4) оперативной памяти, которую можно расширить до 24 ГБ за счет памяти виртуальной. Объем встроенной памяти – 512 Гб с поддержкой карт памяти microSD объемом до 2 ТБ. Причем слот microSD отдельный, что позволяет одновременно установить и карту памяти и две SIM-карты. В программной части Doogee S119 работает под управлением Android 14, информация об обновлениях и сроках программной поддержки не приводится.
Тыловая камера Doogee S119 строенная. Основной сенсор получил разрешение 108 МП. В качестве вспомогательных используются 20-мегапиксельная камера ночного видения и 5-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 120°. На передней панели устройства расположена 16-мегапиксельная селфи-камера.
За автономность Doogee S119 отвечает аккумулятор емкостью 10 200 мАч, который обеспечивает несколько дней работы на одной зарядке. Также поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Прочность Doogee S119 подкреплена сертификатами IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Эти рейтинги делают телефон устойчивым к воде, пыли и случайным падениям.
Цена Doogee S119 составляет $339,99, новинка уже доступна на официальном сайте Doogee.
© Антон Печеровый,
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