Анонсы: Doogee S90 Pro – обновление модульного ударопрочного смартфона

19.07.2019, MForum.ru

Китайская компания Doogee анонсировала смартфон Doogee S90 Pro, представляющий собой обновление модели S90. Напомню, ключевая «фишка» этого устройства заключается в возможности подключения внешних модулей для расширения функционала. В частности, были предложены модуль для 5G-сетей, камера ночного видения, дополнительный аккумулятор, рация и адаптер для игр.

В Doogee S90 Pro основные обновления коснулись чипсета (на место Helio P60 пришел P70) и программной составляющей. Из коробки Doogee S90 Pro будет работать под управлением Android Pie, тогда как оригинальная модель вышла с Android Oreo. Что интересно, об обновлении ОС оригинальной модели производитель так и не сообщил. Остальные спецификации Doogee S90 Pro включают в себя 6,18-дюймовый дисплей, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (16+8 Мп) и аккумулятором емкостью 5050 мАч. Цена Doogee S90 Pro - $299. Одновременно был сделан прайс-кат на младшую модель – Doogee S90 теперь можно купить за $279.