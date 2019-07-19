Анонсы: Doogee S90 Pro – обновление модульного ударопрочного смартфона

MForum.ru
19.07.2019,
Китайская компания Doogee анонсировала смартфон Doogee S90 Pro, представляющий собой обновление модели S90. Напомню, ключевая «фишка» этого устройства заключается в возможности подключения внешних модулей для расширения функционала. В частности, были предложены модуль для 5G-сетей, камера ночного видения, дополнительный аккумулятор, рация и адаптер для игр.
В Doogee S90 Pro основные обновления коснулись чипсета (на место Helio P60 пришел P70) и программной составляющей. Из коробки Doogee S90 Pro будет работать под управлением Android Pie, тогда как оригинальная модель вышла с Android Oreo. Что интересно, об обновлении ОС оригинальной модели производитель так и не сообщил. Остальные спецификации Doogee S90 Pro включают в себя 6,18-дюймовый дисплей, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (16+8 Мп) и аккумулятором емкостью 5050 мАч. Цена Doogee S90 Pro - $299. Одновременно был сделан прайс-кат на младшую модель – Doogee S90 теперь можно купить за $279.
© Антон Печеровый,
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