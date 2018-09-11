Телеком: МТС запустила VoLTE и Wi-Fi Calling в Воронежской области и еще в ряде регионов России

11.09.2018, MForum.ru

Напомню, что услуга Wi-Fi Calling позволяет абонентам звонить везде, где нет сигнала сотовой связи, но есть Wi-Fi, например, в ТРЦ, магазинах и кафе, расположенных в подвальных помещениях и на цокольных этажах, а также в других местах, сложных с точки зрения обеспечения покрытия мобильной сети.

VoLTE удобен тем, что при голосовом вызове подключение не выходит из сети LTE в сеть 3G, это быстрое соединение и качественный звук. Также не прерываются открытые интернет-сессии.

Другие операторы пока что эти услуги в Воронежской области не предоставляют.

Разговор абонента МТС, смартфон которого поддерживает технологии Wi-Fi Calling и VoLTE, возможен с абонентами любых операторов. Устанавливать дополнительные приложения нет необходимости - услуга предоставляется непосредственно МТС. Звонки тарифицируются по ценам «домашнего» региона, то есть стоят столько же, сколько обычные вызовы.

Для того, чтобы пользоваться новыми возможностями - на номере должна быть подключена бесплатная услуга «интернет–звонки». Добавить её можно с помощью приложения Мой МТС, в ЛК или с помощью USSD-команды *111*6#

В настоящее время услуга «интернет-звонки» (технологии VoLTE/ Wi-Fi Calling) доступна на многих флагманских устройствах различных производителей смартфонов. Воспользоваться ей могут владельцы гаджетов Apple, начиная с iPhone 5S и выше. Из Android-устройств технологию поддерживают: смартфоны Samsung, Sony, также ряд смартфонов Huawei и Highscreen.

Регионов с WiFi-Calling и VoLTE от МТС больше, но пока не везде услуга запущена официально. Пробуйте подключаться командой *111*6# , если находитесь в одном из регионов списка:

Москва и Московская область

Алания (Республика Северная Осетия - Алания), Владикавказ

Башкортостан республика

Белгородская область

Воронежская область

Калужская область

Саратовская область

Ярославская область

На каких аппаратах работает услуга (официальный):

Samsung: Galaxy A3, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge+, Galaxy J2, Galaxy J5 LTE, Galaxy J7 LTE, Galaxy A7 LTE, Galaxy J2 Prime, Galaxy A5 2016, Galaxy J5 2016 LTE, Galaxy A3 2016, Galaxy J7 2016 LTE, Galaxy J5 Prime, Galaxy A7 2016, Galaxy S7 edge, Galaxy S7, Galaxy C5, Galaxy A5 2017, Galaxy S8, Galaxy J3 2017, Galaxy S8 Plus, Galaxy A3 2017, Galaxy J7 2017, Galaxy A7 2017, Galaxy J5 2017, Galaxy Note 8.

Apple: iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 plus, iPhone 8, iPhone 8 plus, iPhone X.

Highscreen: Boost 3, Boost 3 Pro, Power Ice Evo, Boost 3 Se, Boost 3 Se pro, Razar, Fest, Fest Pro, Fest XL, Fest XL Pro, Easy Power, Easy Power Pro, Easy XL, Easy XL Pro.

Sony: Xperia XZ, Xperia XA1, Xperia XA1 Plus, Xperia XA1 Ultra, Xperia XZ Premium, Xperia XZ1, Xperia XZs, Xperia XZ1 Compact.

Huawei: Nova, Nova 2i, Nova 2 Plus, Nova 2.

Это официальный список, который предоставляет МТС, не факт, что он отражает актуальную ситуацию. На самом деле, услуга VoWi-Fi и VoLTE будет работать и на ряде других моделей, которые обладают встроенной поддержкой этих технологий, так что пробуйте, у вас может получиться воспользоваться услугами и с других моделей аппаратов.

Список моделей смартфонов, которые поддерживают VoLTE на сети МТС:

Alcatel

Alcatel A3 (5046D)

Alcatel U5 (5047D)

Alcatel 3V (5099D)

Alcatel U5 (5044D)

Apple

Apple iPhone: SE, 6, 6 plus, 6s, 6s plus, 7, 7 plus, 8, 8 plus, X (iOS 11.3 и выше)

Asus

Asus ZenFone 5 (ZE620KL)

Asus ZenFone Max Pro (M1)

Doogee

Doogee BL12000 Pro

Fly

Fly Cirrus 13 (FS518)

Fly Cirrus 14 (FS522)

Fly Memory Plus (FS528)

Fly Power Plus 1 (FS521)

Fly Power Plus 2 (FS526)

Fly Selfie 1 (FS520)

Highscreen

Highscreen Boost 3

Highscreen Boost 3 Pro

Highscreen Boost 3 SE

Highscreen Boost 3 SE Pro

Highscreen Easy Power

Highscreen Easy Power Pro

Highscreen Easy XL

Highscreen Easy XL Pro

Highscreen Fest

Highscreen Fest Pro

Highscreen Fest XL

Highscreen Fest XL Pro

Highscreen Power Ice Evo

Highscreen Razar

Highscreen Razar Pro

Huawei

Huawei Nova (CAN-L11)

Huawei Nova 2 (PIC-LX9)

Huawei Nova 2 Plus (BAC-L21)

Huawei P20

Motorola

Motorola Moto C Plus

Motorola Moto C 4G

Motorola Moto E4

Motorola Moto E4 Plus

Motorola Moto Z2 Play

МТС

МТС Smart Pro

МТС Smart Race2 LTE

Nokia

Nokia 8

Samsung

Samsung Galaxy J2

Samsung Galaxy J3 2017 (SM-J330F)

Samsung Galaxy S7 (SM-G930F)

Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935F)

Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A8 2018 (SM-A530F) - /DualVoLTE/

Samsung Galaxy A8+ 2018 (SM-A730F) - /DualVoLTE/

Samsung Galaxy S8 (SM-G950F)

Samsung Galaxy S8+ (SM-G955F)

Samsung Galaxy S9 (SM-G960F) - /DualVoLTE/

Samsung Galaxy S9+ (SM-G965F) - /DualVoLTE/

Sony

Sony Xperia XA2

Sony Xperia XA2 Ultra

Sony Xperia XZ2 (H8266) - /DualVoLTE/

Sony Xperia XZ2 Compact (H8324)

Sony Xperia XA2 Plus (H3113)

Xiaomi

Xiaomi Mi A1 (прошивка 9.6.4.0)

Xiaomi Mi6

Xiaomi Mi8 - /DualVoLTE/

Xiaomi Redmi S2

Xiaomi Redmi 4A (на еженедельной прошивке)

Xiaomi Redmi 5 Plus

Xiaomi Redmi Note 4x

Xiaomi Redmi Note 5 - /DualVoLTE/

ZTE

ZTE Blade V7+

В общем, можно говорить о начале полноформатного запуска услуг VoWi-Fi и VoLTE компанией МТС в России.

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теги: VoLTE Wi-Fi Calling

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