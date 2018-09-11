Телеком: МТС запустила VoLTE и Wi-Fi Calling в Воронежской области и еще в ряде регионов России

MForum.ru
11.09.2018,
Напомню, что услуга Wi-Fi Calling позволяет абонентам звонить везде, где нет сигнала сотовой связи, но есть Wi-Fi, например, в ТРЦ, магазинах и кафе, расположенных в подвальных помещениях и на цокольных этажах, а также в других местах, сложных с точки зрения обеспечения покрытия мобильной сети.
VoLTE удобен тем, что при голосовом вызове подключение не выходит из сети LTE в сеть 3G, это быстрое соединение и качественный звук. Также не прерываются открытые интернет-сессии.
Другие операторы пока что эти услуги в Воронежской области не предоставляют.
Разговор абонента МТС, смартфон которого поддерживает технологии Wi-Fi Calling и VoLTE, возможен с абонентами любых операторов. Устанавливать дополнительные приложения нет необходимости - услуга предоставляется непосредственно МТС. Звонки тарифицируются по ценам «домашнего» региона, то есть стоят столько же, сколько обычные вызовы.
Для того, чтобы пользоваться новыми возможностями - на номере должна быть подключена бесплатная услуга «интернет–звонки». Добавить её можно с помощью приложения Мой МТС, в ЛК или с помощью USSD-команды *111*6#
В настоящее время услуга «интернет-звонки» (технологии VoLTE/ Wi-Fi Calling) доступна на многих флагманских устройствах различных производителей смартфонов. Воспользоваться ей могут владельцы гаджетов Apple, начиная с iPhone 5S и выше. Из Android-устройств технологию поддерживают: смартфоны Samsung, Sony, также ряд смартфонов Huawei и Highscreen.
Регионов с WiFi-Calling и VoLTE от МТС больше, но пока не везде услуга запущена официально. Пробуйте подключаться командой *111*6# , если находитесь в одном из регионов списка:
На каких аппаратах работает услуга (официальный):
Это официальный список, который предоставляет МТС, не факт, что он отражает актуальную ситуацию. На самом деле, услуга VoWi-Fi и VoLTE будет работать и на ряде других моделей, которые обладают встроенной поддержкой этих технологий, так что пробуйте, у вас может получиться воспользоваться услугами и с других моделей аппаратов.
Список моделей смартфонов, которые поддерживают VoLTE на сети МТС:
Alcatel
Apple
Asus
Doogee
Fly
Highscreen
Huawei
Motorola
МТС
Nokia
Samsung
Sony
Xiaomi
ZTE
В общем, можно говорить о начале полноформатного запуска услуг VoWi-Fi и VoLTE компанией МТС в России.
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теги: VoLTE Wi-Fi Calling
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© Алексей Бойко,
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